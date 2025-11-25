राज्य अपनी जरूरत का 68 फीसद ही ले पाये कर्ज, राज्यों की वित्तीय सेहत पर आखिर क्यों उठ रहे सवाल?

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। आरबीआइ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 25 नवंबर को 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने बाजार से 25,100 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया है। वैसे यह वित्त वर्ष 2025-26 की मौजूदा तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) के दौरान सबसे बड़ा साप्ताहिक कर्ज है लेकिन यह राज्यों के खजाने की पूरी तस्वीर नहीं है। हकीकत यह है कि बढ़ते कर्ज और राज्यों की आर्थिक नीतियों को लेकर डगमगाते भरोसे की वजह से राज्य जितना बाजार से कर्ज उठाना चाहते हैं वह मिल नहीं पा रही।

आरबीआइ के आंकड़ें बताते हैं कि अक्टूबर और नंवबर के सात हफ्तों के दौरान राज्यों को जितना कर्ज चाहिए था उसका 68 फीसद हिस्सा ही मिल पाया है। पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए ज्यादा दिक्कत बनती दिख रही है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो कुछ राज्यों में आने वाले महीनों में नकदी की कमी हो सकती है और वेतन, पेंशन भुगतान की समस्या भी गंभीर हो सकती है।

25 नवंबर के आंकड़ें बताते हैं कि 13 राज्यों (तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, सिक्कम, मणिपुर, केरल, गुजरात, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात) व जम्मू-कश्मीर की तरफ से बाजार से 26,550 करोड़ रुपये का कर्ज उठाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (एसजीएस) जारी की गई थी जबकि 25,067 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों की बिक्री हुई।

इस बारे में रेटिंग व आर्थिक शोध एजेंसी इक्रा की प्रमुख अर्थशास्त्री अदिति नैयर का कहना है कि, “इस तिमाही का सबसे बड़ा साप्ताहिक उधार होने के बावजूद यह राज्यों द्वारा पहले से घोषित राशि से पांच फीसद कम है। खास बात यह रही कि पंजाब और छत्तीसगढ़ ने अपनी आठ साल और 10 साल की प्रतिभूतियों पर आई बोलियों को आंशिक रूप से ही स्वीकार किया, जिसके कारण कुल जारी राशि घोषित राशि से 1500 करोड़ रुपये कम रह गई। अक्टूबर-दिसंबर 2025 की बात करें तो अब तक राज्य की उधारी अपनी योजना से 32 फीसद पीछे चल रहा है। ब्याज दरों में भी उछाल आया है, इस हफ्ते का औसत ब्याज की दर पिछले हफ्ते के मुकाबले 0.16 फीसद बढ़ कर 7.29 हो गई हैं। यही नहीं इस हफ्ते 64 फीसद का कर्ज ज्यादा परिपक्वता अवधि वाले हैं।''

आरबीआइ ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पिछले हफ्ते राज्यों की कर्ज लेने की योजना के तहत औसत परिपक्वता अवधि 12 वर्ष थी जो इस हफ्ते बढ़ कर 15 साल हो गई है। 64 फीसद कर्ज की परिपक्वता अवधि 15 से 30 वर्ष की है यानी अभी जो कर्ज राज्य सरकारें ले रही हैं उसका बोझ साफ तौर पर भावी पीढ़ी पर डाला जा रहा है।