TATA Share Price: टूटा 8 साल का रिकॉर्ड, नई ऊंचाई पर टाटा के शेयर्स, इनमें आई जबरदस्त बढ़त

TATA Share Price: टूटा 8 साल का रिकॉर्ड

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। टाटा मोटर्स के शेयरों मे कल बााजर में अपना 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब इस कंपनी के शेयर सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। कल बाजार बंद होते समय कंपनी के शेयर एनएसई पर 3.68 फीसदी उछाल के साथ 622.90 रुपये पर बंद हुआ है। ये अब अपने ऑल-टाइम हाई रिकॉर्ड को पार कर दिया है। इस से पहले 3 फरवरी 2015 को कंपनी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। पिछले महीने टाटा मोटर्स ने जगुआर-लैंड रोवर की बिक्री की बढ़ोतरी की जानकारी दी थी। इसेक बाद कंपनी के शेयर में उछाल दर्ज किया गया है। जगुआर-लैंड रोवर की बिक्री में बढ़त टाटा मोटर्स के जगुआर-लैंड रोवर की बिक्री अब तेजी से हो रही है। इसकी सूचना जारी होने के बाद कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली है। इस साल पहली तिमाही 93,253 यूनिट तक बिक्री रही, जो इसी अवधि में पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा है। कंपनी की रिटेल बिक्री में सालाना 29 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है। इस साल जून तिमाही में कंपनी ने 101,9994 यूनिट तक की बिक्री की है। विदेशी बाजारों में भी बढ़ी बिक्री कंपनी के गाड़ियों की बिक्री विदेशी बाजारों में भी बढ़ी है। अब ये 83 फीसदी से ज्यादा दर्ज की गई है। नॉर्थ अमेरिका में 42 फीसदी और चीन में 6 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है। यूरोप बाजार में कंपनी की बिक्री सपाट रही है। टाइटन के शेयरों में तेजी टाटा ग्रुप्स के टाइटन के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। अब इसके शेयर में 3211.10 रुपये तक पहुंच गई है। इसने 52 सप्ताह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कंपनी के सालाना बिक्री में 20 फीसदी बढ़ गया है। कंपनी के बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज किया गया है। इस साल जून तिमाही में कंपनी ने 68 नए स्टोर को खोला है। अब देश में टाइटन स्टोर की संख्या 2,778 हो गई है। Disclaimer: ये जानकारी सूचनाओं पर आधारित है। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की राय लें।

