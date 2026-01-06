Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दो अंग्रेजों ने शुरू की थी भारत की सबसे पुरानी पेंट कंपनी, राष्ट्रपति भवन से हावड़ा ब्रिज तक को रंगा; 124 साल से चल रहा सिक्का

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:35 PM (IST)

    भारत की सबसे पुरानी पेंट कंपनी शालीमार पेंट्स का इतिहास (Oldest Paint Company in India) एक सदी से अधिक पुराना है। 1902 में हावड़ा में ब्रिटिश संस्थापक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दो ब्रिटिश लोगों ने शुरू की थी भारत की पहली पेंट कंपनी

    नई दिल्ली। भारत में कई बड़ी पेंट कंपनियां हैं, जिनमें एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और कनसाई नेरोलैक शामिल हैं। मगर इनमें से कोई भी भारत की सबसे पुरानी पेंट कंपनी नहीं है। भारत की सबसे पुरानी और पहली पेंट कंपनी (Oldest Paint Company in India) है शालीमार पेंट्स (Shalimar Paints), जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। आइए जानते हैं शालीमार पेंट्स का इतिहास।

    कब और किसने शुरू की शालीमार पेंट्स?

    शालीमार पेंट्स का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। शालीमार पेंट्स को शालीमार पेंट कलर एंड वार्निश कंपनी के नाम से सन 1902 में हावड़ा, पश्चिम बंगाल में दो ब्रिटिश लोगों - ए एन टर्नर और ए एन राइट ने शुरू किया था। उसी साल, कंपनी ने हावड़ा में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था, जो साउथ-ईस्ट एशिया में इस तरह का पहला प्लांट था।

    1963 में बदला कंपनी का नाम

    सन 1928 में, UK की पिंचिन जॉनसन एंड एसोसिएट्स ने ब्रिटिश बिजनेसमैन एएन टर्नर और एसी राइट से कंपनी का कंट्रोल खरीद लिया। 1963 में, जब टर्नर मॉरिसन एंड कंपनी ने कंट्रोल संभाला तो कंपनी का नाम बदलकर शालीमार पेंट्स लिमिटेड कर दिया गया।

    कब लिस्ट हुई कंपनी?

    1972 में एक अहम मोड़ तब आया, जब शालीमार एक पब्लिक कंपनी बन गई। इस समय बीएसई पर इसका शेयर 72.6 रुपये पर चल रहा है और इसकी मार्केट कैपिटल 608 करोड़ रुपये है। सन 1989 में, ओ.पी. जिंदल ग्रुप ने हांगकांग स्थित एस.एस. झुनझुनवाला ग्रुप के साथ मिलकर इसे खरीद लिया।

    किन बड़े प्रोजेक्ट्स को सप्लाई किया कलर?

    शालीमार पेंट्स का कलर राष्ट्रपति भवन, हावड़ा ब्रिज, विद्यासागर सेतु और सॉल्ट लेक स्टेडियम जैसी मशहूर इमारतों पर भी किया गया है। इतना ही नहीं शालीमार पेंट्स भारतीय सेना के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट को पेंट करने वाली पहली कंपनी थी।

    अब किसके हाथ में है कमान?

    कुलदीप रैना मई 2022 में शालीमार पेंट्स लिमिटेड में शामिल हुए। वही शालीमार में MD और CEO हैं।

    ये भी पढ़ें - इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ लौटा गांव, बेचने लगा दूध; हजारों की जॉब वाला कमाने लगा करोड़ों