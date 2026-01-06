दो अंग्रेजों ने शुरू की थी भारत की सबसे पुरानी पेंट कंपनी, राष्ट्रपति भवन से हावड़ा ब्रिज तक को रंगा; 124 साल से चल रहा सिक्का

नई दिल्ली। भारत में कई बड़ी पेंट कंपनियां हैं, जिनमें एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और कनसाई नेरोलैक शामिल हैं। मगर इनमें से कोई भी भारत की सबसे पुरानी पेंट कंपनी नहीं है। भारत की सबसे पुरानी और पहली पेंट कंपनी (Oldest Paint Company in India) है शालीमार पेंट्स (Shalimar Paints), जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। आइए जानते हैं शालीमार पेंट्स का इतिहास।

कब और किसने शुरू की शालीमार पेंट्स? शालीमार पेंट्स का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। शालीमार पेंट्स को शालीमार पेंट कलर एंड वार्निश कंपनी के नाम से सन 1902 में हावड़ा, पश्चिम बंगाल में दो ब्रिटिश लोगों - ए एन टर्नर और ए एन राइट ने शुरू किया था। उसी साल, कंपनी ने हावड़ा में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था, जो साउथ-ईस्ट एशिया में इस तरह का पहला प्लांट था।

1963 में बदला कंपनी का नाम सन 1928 में, UK की पिंचिन जॉनसन एंड एसोसिएट्स ने ब्रिटिश बिजनेसमैन एएन टर्नर और एसी राइट से कंपनी का कंट्रोल खरीद लिया। 1963 में, जब टर्नर मॉरिसन एंड कंपनी ने कंट्रोल संभाला तो कंपनी का नाम बदलकर शालीमार पेंट्स लिमिटेड कर दिया गया।

कब लिस्ट हुई कंपनी? 1972 में एक अहम मोड़ तब आया, जब शालीमार एक पब्लिक कंपनी बन गई। इस समय बीएसई पर इसका शेयर 72.6 रुपये पर चल रहा है और इसकी मार्केट कैपिटल 608 करोड़ रुपये है। सन 1989 में, ओ.पी. जिंदल ग्रुप ने हांगकांग स्थित एस.एस. झुनझुनवाला ग्रुप के साथ मिलकर इसे खरीद लिया।