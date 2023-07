Sahara Refund Portal पर 5 लाख लोगों ने किया पंजीकरण, शुरू हुई पैसे वापस करने की प्रक्रिया

Sahara Refund Portal पर अब तक 5 लाख लोगों ने पंजीकरण कर लिया है। इसको लेकर देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि पांच लाख निवेशकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और उनके पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसे पैसे वापस लौटाने के लिए 18 जुलाई को CRCS-Sahara Refund Portal लॉन्च किया गया था।

Shah says 5 lakh Sahara investors have registered on refund portal

