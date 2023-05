SBI ने ग्राहकों के लिए जारी किया अपडेट, अगर चोरी या गुम हो जाए ATM कार्ड तो फटाफट करें ये काम

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: आजकल हम सब अपने पर्स में एटीएम कार्ड रखते हैं, लेकिन कभी-कभी जेबकतरे पर्स चोरी कर लेते हैं या कभी-कभी पर्स गिर भी जाता है। ऐसे में किसी का भी परेशानी होना स्वाभाविक है। लेकिन आज देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को इस परेशानी से छुटकारा देने वाला तरीका बताया है।

एसबीआई ने ट्वीट कर अपने ग्राहकों को बताया कि अगर आपका एटीएम खो जाए या चोरी हो जाए तो एटीएम या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई ने ग्राहकों को फ्रॉड से बचने के साथ-साथ यह भी बताया है कि वे कैसे बैंकिंग सुविधाएं ले सकते हैं।

एसबीआई ने ट्वीट कर अपने ग्राहकों को बताया कि एटीएम कार्ड के खो जाने या फिर चोरी हो जाने पर कार्ड को कैसे ब्लॉक करवाया जा सकता है। ट्वीट में बैंक ने बताया कि आप अपने फोन के जरिए ही बड़ी आसानी से कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक की ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है।

Have your ATM/DEBIT Card blocked instantly by just calling SBI Contact Centre.



Call 1800 1234 or 1800 2100 and get your ATM/DEBIT Card blocked. #SBI #AmritMahotsav #Cards #ATMCard #DebitCard #ContactCentre pic.twitter.com/UqyTXXhRqu— State Bank of India (@TheOfficialSBI) May 27, 2023