Indian Rupee vs Dollar: लगातार तीसरे दिन गिरा भारतीय रुपया, आज फिर से 22 पैसे हुआ कमजोर

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज एक बार फिर से भारतीय करेंसी रुपया में गिरावट देखने को मिली है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 22 पैसे गिरा है। कल भी रुपया 22 पैसे गिरा था। आपको बता दें की ये लगातार तीसरा दिन है जब रुपया डॉलर के मुकाबले टूटा है। आप भी जानिए क्या है रुपये के लगातार गिरने का कारण।

Rupee falls 22 paise to close at 82.47 against US dollar

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: लगातार तीसरे दिन भारतीय करेंसी रुपया में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी बाजार में मजबूत अमेरिकी मुद्रा और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे गिरकर 82.47 (अनंतिम) पर बंद हुआ। यह लगातार तीसरा दिन है जब रुपये में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार को रुपया 11 पैसे गिरा था, बुधवार को रुपया 22 पैसे गिरा और आज एक बार फिर रुपया 22 पैसा टूटा है। मजबूती पर खुला था रुपया इंटरबैंक फॉरेंन एक्सचेंज में रुपया, डॉलर के मुकाबले 82.36 पर खुला और पिछले बंद से 22 पैसे कम होकर 82.47 (अनंतिम) पर बंद हुआ। दिन के दौरान, डॉलर के मुकाबले रुपया 82.36 के उच्चतम स्तर और 82.55 के निचले स्तर को छू गया। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 82.25 पर बंद हुआ था। कमजोर हुआ डॉलर इंडेक्स डॉलर सूचकांक, जो छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत का अनुमान लगाता है, 0.11 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 103.26 पर पहुंच गया। गिरावट के बावजूद डॉलर इंडेक्स 103 के ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है जिसका असर रुपये पर पड़ा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसंधान विश्लेषक, दिलीप परमार के मुताबिक जून एफओएमसी के कठोर मिनटों और रुपये में तेजी की शॉर्ट कवरिंग के बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में एक महीने में सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.29 प्रतिशत बढ़कर 76.87 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को पूंजी बाजार में शुद्ध खरीदार थे, क्योंकि उन्होंने 1,603.15 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। शेयर बाजार में तेजी आज भारतीय शयेर बाजार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 339.60 अंक या 0.52 प्रतिशत बढ़कर 65,785.64 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। व्यापक एनएसई निफ्टी 98.80 अंक या 0.51 प्रतिशत बढ़कर 19,497.30 अंक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

Edited By: Gaurav Kumar