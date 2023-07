Rule Change in July: जूते-चप्पलों से लेकर बैंकिंग तक, आज से लागू होने जा रहे हैं ये नियम, जेब पर पड़ेगा असर

Rule Change in July आज से एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर लागू हो जाएगा। इसके एचडीएफसी बैंक की गिनती दुनिया के बड़े बैंकों में होगी। वहीं मार्केट कैप के हिसाब से ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी। एलपीजी के दाम अपडेट और फुटवियर कंपनियों के लिए QCO जैसे नए नियम लागू हो रहे हैं।

एक जुलाई से कई नियम लागू हो गए हैं। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आज से नया महीना शुरु हो गया है। हर महीने की शुरुआत में कुछ नए सरकारी नियम लागू होते हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ता है। इसमें एचडीएफसी बैंक का मर्जर, खराब क्वालिटी के जूते-चप्पलों से लेकर जैसे नए नियम शामिल हैं। एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में मर्जर एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में मर्जर (HDFC Limited - HDFC Bank Merger) एक जुलाई से लागू हो जाएगा। इस विलय के बाद एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैप 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक की हो जाएगी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के बाद इसे देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। QCO फुटवियर कंपनियों के लिए अनिवार्य एक जुलाई से खराब क्वालिटी के जूते-चप्पलों पर बैन लग जाएगा। इसके पीछे की वजह देशभर में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) को लागू करना है। ये सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है। इसके बाद सभी कंपनियों को अच्छी क्वालिटी के जूते-चप्पल बनाने होंगे। मौजूदा समय में 27 फुटवियर उत्पादों को QCO के तहत लाया गया है। पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) अगर आपने 30 जून तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो एक जुलाई से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इससे आपका पैन निक्रिय हो जाएगा। एलपीजी की कीमतें तेल वितरण कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इस बार एक जुलाई को कमर्शियल के साथ घरेलू गैंस सिलेंडर की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जून में कमर्शियल गैंस सिलेंडर के दाम 83 रुपये कम किए गए थे। हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपये पर बनी हुई है।

Edited By: Abhinav Shalya