सबको दो हजार के नोट हटाने की जल्दी, मामूली ऑर्डर के लिए फूड डिलिवरी ऐप्स को दी जा रही 2000 की करेंसी

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Rs 2000 Withdrawn: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई 2023 (शुक्रवार) को 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का एलान कर दिया था। जिसके बाद लोगों में परेशानी का माहौल देखने को मिला है, जबकि बैंक ने 30 सितंबर तक नोट बदलने की डेडलाइन तय की गई है।

इस बीच भारत के प्रमख फूड डिलिवरी ऐप जोमैटो (Zomato) ने बताया है कि उनके पास कैश ऑन डिलीवरी (COD) के ऑर्डर देने वाले लोग सीओडी पेमेंट के लिए केवल 2000 के नोट से भुगतान कर रहे हैं।

यह दिखाता है कि लोग अपने 2,000 रुपये के नोटों को जल्द से जल्द बदलने या किसी और को देने के लिए उतावले हैं। लोग 2000 रुपये के नोटों से छुटकारा पाने के लिए फ्यूल स्टेशनों और ज्वेलरी शॉप पर उमड़ रहे हैं।

since friday, 72% of our cash on delivery orders were paid in ₹2000 notes pic.twitter.com/jO6a4F2iI7