GST के नाम पर फर्जी में बिल बढ़ा देते हैं रेस्टोरेंट, पेमेंट करने से पहले जान लीजिए ये बड़ी बात

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: साल 2017 आए गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) के बाद से लगभग हर चीज पर आपको जीएसटी देना होता है। महंगाई चाहे जितनी भी बढ़े, हम रेस्टोरेंट में खाना तो खाते ही है। खाने के बाद आपका जो बिल आता है उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ होता है।

रेस्टोरेंट वालों से बिना किसी बहस किए हम चुपचाप अपना बिल चुकाते है और चलते बनते हैं लेकिन यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दें कि बेशक खाने के बिल पर जीएसटी लगता है लेकिन हर रेस्‍टोरेंट वाला आपसे जीएसटी नहीं ले सकता। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि आपको कौन से रेस्टोरेंट में बिल पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है।

किस वजह से रेस्टोरेंट नहीं लगा सकता जीएसटी?

अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है तो आपको बता दें कि कुछ रेस्टोरेंट केंद्र सरकार की खास स्कीम के अंतर्गत आते हैं। इस स्कीम का नाम है जीएसटी कॉम्‍पोजिशन स्‍कीम (GST Composition Scheme)। इस स्कीम में रेस्टोरेंट के होने का सीधा मतलब ये है कि वो रेस्टोरेंट आपसे खाने के बिल पर जीएसटी नहीं जोड़ सकते।

वैसे रेस्टोरेंट जिसका सालाना टर्न ओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है वो सरकार के इस स्कीम के तहत शामिल हो सकते हैं। अगली बार आप जब भी खाना खाने जाएं तो बिल चुकाने से पहले चेक करें कि वो रेस्टोरेंट इस स्कीम के तहत शामिल है या नहीं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे पता लगाएं कि ये रेस्टोरेंट इस स्कीम में शामिल है या नहीं।

कैसे करें चेक?

आपको बता दें कि आप बड़ी आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन सा रेस्टोरंट इस स्कीम के तहत शामिल है। जो रेस्टोरेंट सरकार की इस जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम में शामिल है वैसे रेस्टोरेंट को अपने बिल पर “composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies” लिखना जरूरी होता है।

बस फिर क्या है जैसे ही आप इसे लिखा देखें आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये रेस्टोरेंट सरकार की इस स्कीम का लाभ उठा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर रेस्टोरेंट आपसे अतिरिक्त जीएसटी चार्ज जोड़ता है तो आप जीएसटी देने से मना कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर रेस्टोरेंट वाले ने बिल पर “composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies” ना लिखवाया हो लेकिन वो इस स्कीम का लाभ ले रहा हो तो आप कैसे पता करेंगें।

GST पोर्टल पर करें चेक

ऐसी स्थिति में आप जीएसटी पोर्टल के जरिए पता लगा सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट इस स्कीम का लाभ उठा रहा है या नहीं। ऐसा करने के लिए आपको