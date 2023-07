Salary से ज्यादा हाइब्रिड वर्क कल्चर को वरीयता दे रहे कर्मचारी, कंपनियों को भी हो रहा फायदा: सर्वे

The Job Search Process A Look from the Inside Out नाम की रिपोर्ट में बताया गया है कि आज के समय में कर्मचारी सैलेरी से ज्यादा हाइब्रिड वर्क कल्चर को पसंद कर रहे हैं। इससे वे अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। साथ ही नियोक्ता और कर्मचारी के बीच रिलेशन भी अच्छा बना रहता है।