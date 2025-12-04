New Banking Rules: बैंक ग्राहकों को RBI ने दी बड़ी खुशखबरी, फ्री में ATM यूज करने सहित इन 5 चीजों पर मिली राहत

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम ग्राहकों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। यह नए बदलाव से बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) यानी जीरो बैंक अकाउंट खातों के लिए है। इसमें हर महीने जमा होने वाली रकम, बिना किसी नवीनीकरण शुल्क के फ्री में एटीएम या डेबिट कार्ड का उपयोग, हर साल कम से कम 25 पन्नों वाली चेकबुक, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग और पासबुक या मंथली डिटेल्स जैसे नए बदलाव शामिल हैं।

बैंकों को एटीएम और दूसरे बैंक के एटीएम के लेनदेन सहित हर महीने न्यूनतम चार बार तक बिना किसी चार्ज के पैसे निकालने की अनुमति होगी। डिजिटल पेमेंट लेनदेन पर भी बड़ी राहत

UPO, IMPS, NEFT और RTGS जैसे डिजिटल पेमेंट लेनदेन को इस कोटे के लिए निकासी के रूप में नहीं गिना जाएगा। जिससे यूजर्स को अलग से इन पर किसी तरह की डिजिटल गतिविधि करने के लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा।

मौजूदा बीएसबीडी ग्राहक नई शुरू की गई सुविधाओं का अनुरोध कर सकते हैं, जबकि नियमित बचत खातों के धारक उन्हें बीएसबीडी खातों में परिवर्तित कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास पहले से ही किसी अन्य बैंक में खाता न हो।