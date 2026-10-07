बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। RBI MPC Meeting Live: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दरें तय करने वाली समिति ने रेपो रेट बढ़ाने का सिलसिला शुरू करते हुए दर को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.25% से 5.50% कर दिया। यह बढ़ोतरी 3 साल बाद हुई है। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक 5 अक्टूबर को शुरू हुई थी और आज यह फैसलों की घोषणा के साथ समाप्त होगी।

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की है कि MPC ने वेस्ट एशिया में तनाव और महंगाई की चिंताओं के बीच रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 5.5% करने के पक्ष में वोट किया है।

उन्होंने कहा, "बदलते मैक्रो-इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हालात, घटनाक्रम और भविष्य के अनुमानों का विस्तार से आकलन करने के बाद, MPC ने सर्वसम्मति से LAF के तहत पॉलिसी रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 5.5% करने का फैसला किया। इसके परिणामस्वरूप, SDF रेट को एडजस्ट करके 5.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 5.75% कर दिया गया है।"

RBI MPC Meeting से जुड़ी पल-पल की खबर के लिए बनें रहें हमारे लाइव ब्लॉग के साथ