RBI गवर्नर की बड़ी चेतावनी: अगला आर्थिक संकट 'साइबर अटैक' या जियोपॉलिटिकल झटके से आ सकता है

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शनिवार को कहा कि अगला फाइनेंशियल संकट बैंकों या फाइनेंशियल सेक्टर के बजाय किसी जियोपॉलिटिकल घटना, साइबर हमले या टेक्नोलॉजी की खराबी से शुरू हो सकता है। उन्होंने आपस में जुड़े नए तरह के जोखिमों से निपटने के लिए पूरे सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया।

मल्होत्रा ने पांचवें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में भाषण देते हुए कहा, "जोखिम अब बाहरी, सीमा-पार और आपस में जुड़े हुए होते जा रहे हैं।" "सिस्टम की मज़बूती बढ़ाने के लिए, हमें निर्भरता और संकट फैलने के रास्तों के नेटवर्क को बेहतर ढंग से समझने और रिस्क मैनेजमेंट में 'सिनारियो एनालिसिस' (संभावित स्थितियों का विश्लेषण) को मुख्य आधार बनाने की कोशिश करनी चाहिए।" उन्होंने कहा, "फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब अपरिहार्य झटकों को रोकना नहीं है।" "इसका मतलब है उन झटकों का सामना करने और उनके असर को बढ़ने से रोकने के लिए सिस्टम की मज़बूती बढ़ाना।" मल्होत्रा ने कहा कि यह मजबूती सिर्फ बैंकों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें नॉन-बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल मार्केट, पेमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी थर्ड पार्टी और सीमा-पार फाइनेंशियल नेटवर्क भी शामिल होने चाहिए।