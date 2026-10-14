8th Pay Commission से पहले रेलवे कर्मचारियों को मिला तोहफा, कैलकुलेशन से समझें कितना मिलेगा बोनस?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: दीवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने की मंजूरी दे दी (Railway Diwali Bonus 2026) है। इस फैसले से करीब 11.41 लाख पात्र कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार इस बोनस पर कुल ₹2,009.61 करोड़ खर्च करेगी। लेकिन बोनस की गणना के लिए निर्धारित वेतन सीमा और पात्रता के नियम अहम हैं। PIB के अनुसार हर पात्र रेलवे कर्मचारी को 78 दिनों के लिए अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा।

₹17,951 का बोनस कैसे तय होता है? रेलवे के PLB की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा ₹7,000 रखी गई है। यह सीमा 2014-15 से नहीं बदली है। यानी किसी पात्र कर्मचारी का वेतन ₹7,000 से ज्यादा होने पर भी बोनस की गणना (Railway bonus) निर्धारित सीमा के आधार पर होती है। 78 दिन के बोनस के लिए अधिकतम भुगतान ₹17,951 तय है।

₹17,951 का पूरा गणित रेलवे में बोनस का कैलकुलेशन एक खास फॉर्मूले के तहत होता है। इसमें एक महीने को औसतन 30.4 दिन माना जाता है। एक दिन का काल्पनिक वेतन: सबसे पहले ₹7,000 (तय सीमा) को 30.4 दिनों से भाग दिया जाता है। ₹7,000 ÷ 30.4 = ₹230.26 (यानी एक दिन की सैलरी ₹230.26 बनी)।

78 दिन का कुल बोनस: अब इस एक दिन की रकम को 78 दिनों से गुणा कर दिया जाता है। ₹230.26 × 78 दिन = ₹17,951 कर्मचारियों की क्या थी मांग? रेलवे कर्मचारी यूनियनें (जैसे IRTSA) लंबे समय से सरकार पर यह दबाव बना रही हैं कि इस ₹7,000 की पुरानी सीलिंग लिमिट को बदला जाए। कर्मचारियों का कहना है कि जब 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के तहत न्यूनतम वेतन ही ₹18,000 है, तो बोनस की गणना ₹7,000 पर क्यों हो रही है? ऐसे में इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा।