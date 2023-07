क्या आप जानते हैं रेंटल एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन के बीच का अंतर? घर खरीदने से पहले ये जानना है जरूरी

Property Rules Update अगर आप भी कोई जमीन खरीदने वाले हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको कौन-सी जमीन खरीद रहे हैं? कई बार लोग धोखे में पट्टे वाली जमीन बेच देते हैं। आइए इस आर्टिकल के जरिये जानते हैं कि पट्टे वाली जमीन और रजिस्ट्री वाली जमीन में क्या अंतर होता है? (जागरण फाइल फोटो)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। जब आप जमीन का टुकड़ा या घर खरीदने के लिए जाते हैं, तब आप सबसे पहले पूरी रिसर्च करने के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। आप इसके लिए जमीन के दस्तावेजों को भी चेक करते हैं। आपने कई बार पट्टे वाली जमीन के बारे में सुना होगा। आप जब भी कोई जमीन खरीदे तो आपको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आप कौन-सी जमीन खरीद रहे हैं? आइए, जानते हैं कि पट्टे की जमीन और रजिस्ट्री वाली जमीन के बीच क्या अंतर है? हम पट्टे वाली जमीन को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ रजिस्ट्री वाली जमीन पर हम आसानी से भरोसा कर लेते हैं। पट्टा वाली जमीन कौन-सी होती है? सरकार लोगों की मदद के लिए कई तरह की योजना चलाती है। इस तरह की योजना के द्वारा लोगों को पट्टे वाली जमीन दी जाती है। यह जमीन उन परिवार को दी जाती है जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं होती है। इस तरह की जमीन पर सरकार का अधिकार होता है। ये जमीन पर सरकार के अलावा किसी और का मालिकाना हक नहीं होता है। इस तरह की जमीन का समयावधि सरकार द्वारा तय किया जाता है। इस जमीन को एक टाइम के बाद सरकार को वापस देनी होती है। इस जमीन को आप बेच नहीं सकते हैं। अगर आप इस जमीन को वापस नहीं करते हैं तो सरकार इस जमीन का अधिग्रहण कर लेती है। रजिस्ट्री वाली जमीन का क्या अर्थ रजिस्ट्री वाली जमीन का साफ मतलब होता है कि इस जमीन पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक है। इसमें जिसके नाम की जमीन होती है उस व्यक्ति का पूरा अधिकार होता है। ऐसे में अगर जमीन को बेचना भी होता है उसके लिए नाम को पहले दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करवाना होता है। जब भी नाम को ट्रांसफर किया जाता है तब वहां खरीदने और बेचने वाले के साथ गवाह की भी जरूरत होती है। जब जमीन के नाम का ट्रांसफर होता है तब उसकी दोबारा रजिस्ट्री होती है। इसके बाद आपका मालिकाना हक मिलता है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई रजिस्ट्री वाली जमीन बताकर पट्टे वाली जमीन तो नहीं बेच रहा है। कई बार लोग धोखे में पट्टे वाली जमीन बेच देते हैं।

Edited By: Priyanka Kumari