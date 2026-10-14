Home Loan पर ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी, घर खरीदने वालों को ऐसे मिलेगा फायदा; जानें आवेदन का पूरा तरीका

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो होम लोन (Home loan) का बोझ कुछ कम हो सकता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U 2.O) के तहत पात्र परिवारों के होम लोन के ब्याज पर ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना का मकसद कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए घर खरीदना या बनाना आसान करना है।

किसे मिलेगी ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी? योजना के इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) के तहत सालाना पारिवारिक आय ₹9 लाख तक होने पर पात्र परिवार लाभ ले सकते हैं। इसके लिए मकान की कीमत अधिकतम ₹35 लाख और होम लोन अधिकतम ₹25 लाख तक होना चाहिए। मकाम का कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक होना चाहिए।

योजना में आय के आधार पर परिवारों को तीन श्रेणियों में रखा गया है। * EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): सालाना पारिवारिक आय ₹3 लाख तक।

* LIG (निम्न आय वर्ग): सालाना पारिवारिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।

* MIG (मध्यम आय वर्ग): सालाना पारिवारिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक।

ध्यान रखें कि केवल आय सीमा में आने से सब्सिडी मिलना तय नहीं है। आवेदक को योजना की अन्य पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी। कितने होम लोन पर मिलेगी सब्सिडी? योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को होम लोन के पहले ₹8 लाख पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह लाभ अधिकतम 12 साल की अवधि के लिए तय नियमों के अनुसार मिलता है। सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹1.80 लाख है। यहां एक बात समझना जरूरी है कि ₹1.80 लाख हर आवेदक को एकमुश्त या निश्चित रूप से नहीं मिलेंगे। वास्तविक सब्सिडी लोन की रकम और अवधि पर निर्भर करेगी। अगर लोन ₹8 लाख से कम है या अवधि 12 साल से कम है, तो सब्सिडी भी कम हो सकती है।