Petrol Diesel Price Today: अपडेट हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम, जानिए आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट

Petrol Diesel Price Today सरकारी तेल कंपनियों की ओर से प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम जारी किए जाते हैं। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। कच्चे तेल का दाम 82 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है और इसमें आज हल्की गिरावट हुई है। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

Your browser does not support the audio element.