Petrol Diesel Price Today: जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम, क्या आपके शहर में बदली पेट्रोल-डीजल की कीमत?

Petrol Diesel Price Today 10 July2023 प्रति दिन सुबह 6 बजे तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल के दाम जारी किए जाते हैं। इसमें ढुलाई की लागत डीलर कमीशन और टैक्स को शामिल किया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। (फोटो - फाइल फोटो)

पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से सोमवार को पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट कर दिए गए हैं। आज भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। सभी बड़े शहरों में दाम जस के तस बने हुए हैं। कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव बना हुआ है और 75 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चल रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 78.38 डॉलर प्रति बैरल और डब्लूटीआई क्रूड की कीमत 73.72 डॉलर प्रति बैरल थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल-डीजल की कीमतें दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर है।

कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 92.76 रुपये है।

मुंबई में एक लीटर पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर है।

चेन्नई में पेट्रोल 102.74 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 94.33 रुपये है। अन्य शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम नोएडा में पेट्रोल 96.59 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर है।

बेंगलुरु में पेट्रोल 101.99 रुपये और डीजल 87.94 रुपये प्रति लीटर है।

गुरुग्राम में एक लीटर पेट्रोल 97.10 रुपये और डीजल 89.66 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है।

जयपुर में पेट्रोल 109.10 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 94.28 रुपये में बिक रहा है।

पटना में एक लीटर पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.36 रुपये में मिल रहा है। कैसे चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के भाव? SMS के जरिए आप आसानी से अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम पता कर सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, इसके लिए आपको 92249 92249 पर RSP डीलर कोड लिखकर एसएमएस करना होगा। इसके अलावा इंडियन ऑयल वन ऐप से भी नजदीकी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल के दाम पता कर सकते हैं।

