    'ऑफिस आकर काम करो या फिर...', बॉस का फरमान सुन 600 कर्मचारियों ने एक साथ छोड़ दी नौकरी; घुटनों पर आई कंपनी?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:44 PM (IST)

    पैरामाउंट स्काईडांस में वर्क फ्रॉम होम खत्म करने के फैसले के बाद 600 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। डेविड एलिसन ने कर्मचारियों को ऑफिस आकर काम करने या बायआउट लेने का विकल्प दिया था। इस फैसले के बाद कंपनी को 185 मिलियन डॉलर का खर्च उठाना पड़ा।

    बॉस का फरमान सुन 600 कर्मचारियों ने एक साथ छोड़ दी नौकरी; घुटनों पर आई कंपनी?

    नई दिल्ली| अमेरिका की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में शुमार पैरामाउंट स्काईडांस (Paramount Skydance) में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वर्क फ्रॉम होम खत्म करने के फैसले के बाद 600 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। कंपनी को इस फैसले की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। एक साथ हुए 600 इस्तीफे से कंपनी को 185 मिलियन डॉलर (करीब 1600 करोड़ रुपए) का नुकसान हुआ।

    दरअसल, अगस्त 2025 में Paramount और Skydance Media का 8 अरब डॉलर का मर्जर हुआ था। इसके बाद कंपनी की कमान डेविड एलिसन (David Ellison) ने संभाली। उन्होंने अपने कर्मचारियों को साफ कहा कि, "या तो ऑफिस आकर काम करो या फिर बायआउट ऑफर लेकर नौकरी छोड़ दो।"

    एलिसन ने अपने मेमो में क्या लिखा?

    एलिसन ने अपने मेमो में लिखा,

    "इन-पर्सन काम करना हमारी कंपनी की संस्कृति को मजबूत बनाता है और टीम के साथ जुड़ाव बढ़ाता है। जूम (Zoom) पर वो सीख और अनुभव नहीं मिल सकता, जो साथ बैठकर काम करने से आता है।"

    कंपनी को खर्च करने पड़े 185 मिलियन डॉलर

    इस फैसले के बाद अमेरिका के लॉस एंजेलिस और न्यूयॉर्क ऑफिस के करीब 600 कर्मचारियों (वाइस प्रेसिडेंट लेवल और उससे नीचे) ने बायआउट ऑफर स्वीकार कर लिया। कंपनी को इनके सेवरेंस पैकेज पर 185 मिलियन डॉलर खर्च करने पड़े।

    कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर्स को भेजे पत्र में बताया कि यह खर्च उनके 'बिजनेस री-स्ट्रक्चरिंग और स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज' का हिस्सा है। इसके अलावा, पैरामाउंट ने कहा कि उसे इस वित्तीय वर्ष में करीब 1.7 अरब डॉलर के री-स्ट्रक्चरिंग खर्च उठाने पड़ सकते हैं।

    कितने कर्मचारी काम करते हैं कंपनी में?

    पैरामाउंट स्काईडांस हॉलीवुड की सबसे बड़ी मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक है। कंपनी की मार्केट कैप 18.5 बिलियन डॉलर है और इसमें 16,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ये कंपनी फिल्म, टीवी प्रोडक्शन और डिजिटल स्ट्रीमिंग के बिजनेस में एक्टिव है। ये कंपनी 'मिशन इंपोसिबल- डेड रेकनिंग', 'ट्रांसफार्मर- राइज़ ऑफ द बीस्ट' 'टॉप गन- मेवरिक', और 'द फैमिली प्लान' समेत कई बड़ी फिल्में बना चुकी है।

    वहीं, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम खत्म करने का एलिसन का फैसला अब कंपनी के लिए महंगा सौदा साबित हुआ है, जहां एक तरफ कर्मचारियों ने आजादी चुनी, वहीं कंपनी को करोड़ों का झटका लग गया।

