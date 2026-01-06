Pan Aadhaar Linking न करने से कहीं आपका तो पैन नहीं हो गया इनएक्टिव, कैसे करें पता?

नई दिल्ली। 31 दिसंबर 2025 पैन और आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख थी, जो बीत चुकी है। पैन और आधार लिंक न करने से यूजर्स को कई तरह की परेशानी से जूझना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाए। इसका मतलब है कि आगे काम न करें। चलिए जानते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि पैन कार्ड इनएक्टिव हुआ या नहीं?



Pan Card इनएक्टिव हुआ या नहीं? पैन कार्ड स्टेटस देखने के लिए आपका पैन और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये इनएक्टिव हुआ या नहीं, इसे पता करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। स्टेप 2- यहां आपको होम पेज पर दिए Quick Links पर Verify Pan Status वाले ऑप्शन पर जाना होगा। स्टेप 3- अब पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर भरना होगा। यहां वही नंबर दर्ज करें, जो पैन से लिंक हो। स्टेप 4- इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें। स्टेप 5- यहां आपको साफ दिख जाएगा कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव। अगर इनएक्टिव हुआ तो क्या करें? आपका पैन कार्ड मुख्य तौर पर दो वजह से इनएक्टिव हो सकता है। पहला अगर आपने इसे आधार से लिंक न किया हो। दूसरा अगर आपने अपनी कोई पर्सनल डिटेल गलत दर्ज की हो। आइए जानते हैं कि आप पैन से आधार लिंक कैसे कर सकते हैं।