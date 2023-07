Pan Aadhaar Link: आधार से नहीं लिंक कराया है पैन? वो 10 वित्तीय लेनदेन जो अब नहीं कर पाएंगे आप

Pan - Aadhaar Link अगर आपका पैन अब तक आधार से लिंक नहीं हुआ है तो आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है। इस कारण से आप कई तरह के वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे जिसका असर आपकी फाइनेंसियल प्रोफाइल पर पड़ सकता है। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। (फोटो - जागरण फाइल)

Pan - Aadhaar Link: पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार की ओर से पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी लोगों को 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी था। जिन लोगों का पैन अब तक आधार से लिंक नहीं हो पाया है, उनका पैन अब इनएक्टिव हो गया है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि पैन इनएक्टिव होने का क्या असर होगा। आज हम इस लेख में उन 10 वित्तीय लेनदेनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पैन इनएक्टिव होने के कारण आप नहीं कर पाएंगे। किसी भी बैंक में सामान्य बैंक खाता अब आप नहीं खोल पाएंगे। हालांकि, बेसिक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं।

शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं।

50,000 रुपये से अधिक का भुगतान आप एक बार में होटल पर नहीं कर सकते हैं।

बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं।

एक लाख से अधिक वैल्यू के प्रतिभूतियों के कॉन्ट्रैक्ट (शेयरों के अलावा) की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं।

इससे अलावा इनएक्टिव पैन पर एक लाख के अलिस्टेड कंपनियों के शेयर नहीं खरीद सकते हैं।

क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं पाएंगे।

वित्तीय संस्थाओं में 50,000 से अधिक की एफडी नहीं कर पाएंगे। साथ ही एक साल में 5 लाख रुपये से अधिक की एफडी नहीं करा पाएंगे।

अगर आपका पैन एक्टिव नहीं होगा तो 50000 रुपये से अधिक के इंश्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाएंगे।

50,000 रुपये से अधिक का चेक आप किसी को नहीं दे सकते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने पर रिफंड नहीं मिलेगा।

