जब बाज़ार बोलेगा, फ़ैसले आपके होंगे; आ रहा है ओपन आउटक्राई 6.0, मिलेगा बंपर इनाम!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| हर पल बदलती कीमतें, बोलियों का शोर और सही मौके की तलाश... यही सब तो शेयर बाजार को रोमांचक बनाता है। जिस दुनिया में एक फैसला बाजी पलट सकता है और एक सधा हुआ सौदा जीत की राह खोल सकता है, उसी का अनुभव लेकर आ रहा है 'ओपन आउटक्राई 6.0', आईएमटी गाजियाबाद के वित्त क्लब फिनेस (Finesse) का बहुप्रतीक्षित आयोजन।

ओपन आउटक्राई ट्रेडिंग का वह पारंपरिक तरीका है, जिसमें ट्रेडर फ़्लोर पर ऊंची आवाज़ में बोलियां लगाते हैं और हाथ के इशारों से सौदे पक्के करते हैं। फिनेस का यह आयोजन उसी परंपरा को फिर से जीवंत करता है। यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है, जहां किताबों में पढ़े वित्तीय सिद्धांत व्यवहार की कसौटी पर कसे जाएंगे।

कार्यक्रम की शुरुआत 27 अक्टूबर को मनोरंजक खेलों और गतिविधियों से होगी, जिनमें विद्यार्थी उत्साह भरे माहौल का आनंद लेंगे। उसी दिन होने वाली क्विज़ में वे अपनी वित्तीय समझ आज़मा सकेंगे। मैदान में उतरेंगी 28 टीमें क्विज़ से चुनी गई टीमें 28 अक्टूबर को ओपन आउटक्राई 6.0 के मुख्य मुक़ाबले में उतरेंगी, जिसमें उनकी रणनीति, सूझबूझ और फ़ैसलों की असली परीक्षा होगी। दो-दो सदस्यों की टीमें, समान शुरुआती पोर्टफ़ोलियो और छह राउंड।

प्रतिभागी एक सिम्युलेटेड शेयर बाज़ार में ख़रीद-बिक्री करेंगे, दूसरी टीमों से सौदे तय करेंगे और उतार-चढ़ाव के बीच अपने पोर्टफ़ोलियो का मूल्य बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हर राउंड के साथ बदलेगी बाज़ार की तस्वीर और हर फ़ैसले के साथ दांव पर होगा टीम का प्रदर्शन।

इस मुक़ाबले में केवल तेज़ी से सोचना काफ़ी नहीं होगा। सही समय पर सही निर्णय लेना और अपने साथी से तालमेल बिठाना भी उतना ही ज़रूरी होगा। फ़िनेस का उद्देश्य विद्यार्थियों को वित्त की दुनिया से जोड़ना और उन्हें कक्षा के बाहर सीखने का अवसर देना है। ओपन आउटक्राई 6.0 इसी सोच का उत्सव है, जिसमें ज्ञान को मिलेगा अनुभव का साथ, रणनीति को मिलेगी चुनौती और प्रतिस्पर्धा से जन्म लेगा जीत का रोमांच।