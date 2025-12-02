आने वाले हैं अच्छे दिन! अंडमान सागर ही नहीं, बीते 3 साल में देश के इन 20 जगहों पर हो चुकी है तेल और गैस की खोज

नई दिल्ला। भारत कच्चे तेल की खोज में लगातार आगे बढ़ रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की जा रही है। हाल ही में अंडमान सागर में श्री विजयपुरम-2 कुएं में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला था। इन सबके बीच संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से नई जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत ने 3 साल में 20 जगहों पर कच्चे तेल (Oil Field) और प्राकृतिक गैस की खोज की है। राज्य सभा सांसद संजय राउत ने सरकार से इस कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज से संबंधित 5 अलग-अलग सवाल पूछे थे। इन्हीं सवालों के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने जवाब दिया।

3 साल में 20 जगहों पर हुई कच्चे तेल और गैस की खोज सुरेश गोपी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार अंडमान-निकोबार (AN) बेसिन में हाइड्रोकार्बन रिजर्व की खोज और पहचान के लिए लगातार कदम उठा रही है, ताकि वे देश की लंबे समय की एनर्जी सिक्योरिटी में योगदान दे सकें और इम्पोर्ट पर निर्भरता कम कर सकें। भारत के हाइड्रोकार्बन रिसोर्स असेसमेंट स्टडी (HRAS) का अनुमान है कि AN बेसिन में 371 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट (MMTOE) के हाइड्रोकार्बन रिसोर्स हैं। HRAS 2017 के बाद, 2024 में एक 2D ब्रॉडबैंड सिस्मिक सर्वे पूरा किया गया है, जिसमें भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (अंडमान ऑफशोर सहित) के लगभग 80,000 लाइन किलोमीटर को कवर किया गया है। AN बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) द्वारा ड्रिल किए गए कुओं में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी के संकेत देखे गए हैं, जिसमें श्री विजयपुरम 2 कुएं में नेचुरल गैस होने की सूचना मिली थी।