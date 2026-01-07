Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    करोड़पति टैक्सपेयर्स की संख्या में 22% का उछाल, लेकिन ITR फाइल करने में 5 से 10 लाख कमाने वाले सबसे आगे

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    भारत में करोड़पति करदाताओं की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है, जैसा कि आयकर विभाग के आंकड़ों से पता चला है। कुल आईटीआर फाइलिंग में मामूली बढ़ोतरी दर्ज ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    करोड़पति टैक्सपेयर्स की संख्या में 22 फीसदी का उछाल, लेकिन ITR फाइल करने में 5 से 10 लाख कमाने वाले सबसे आगे

    नई दिल्ली। भारत में करोड़पतियों की संख्या में इजाफा हुआ है। 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक कमाने वालों की संख्या बढ़ी है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ या उससे अधिक कमाने वाले जिन्होंने इनकम टैक्स भरा है, उनकी संख्या में 22 फीसदी का उछाल देखने को मिला।

    डेटा से पता चला कि FY26 के दौरान, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच, 9 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए, जबकि FY25 की इसी अवधि में 8.92 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए थे, जो 1.22 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी दिखाता है।

    किस स्लैब में कितनी हुई ग्रोथ?

    5 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों की इनकम रिटर्न फाइल करने की संख्या में कमी आई है। लेकिन सभी स्लैब को मिला दिया जाए तो आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ।

    आय सीमा बदलाव
    5 लाख तक -24.10%
    5 लाख - 10 लाख 15.40%
    10 लाख - 50 लाख 17.30%
    50 लाख - 1 करोड़ 21.40%
    1 करोड़ - 5 करोड़ 21%
    5 करोड़ - 10 करोड़
    		29.70%
    10 करोड़ से ज्यादा 28.30%

    सबसे ऊंचे चार ब्रैकेट, जो ₹50 लाख से लेकर ₹10 करोड़ से ज्यादा तक हैं, उनमें से हर एक में 20 परसेंट से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा इनकम वाली कैटेगरी में सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है। 5 से लेकर 10 करोड़ रुपये की कमाई करने वालों की संख्या में 29.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

    इस स्लैब में सबसे ज्यादा लोगों ने भरा इनकम टैक्स रिटर्न

    5 लाख तक की कमाई करने वाले स्लैब में 2,74,20,395 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा। वहीं, 5 लाख से 10 लाख रुपये वाले स्लैब में 3,83,31,082 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक वाले स्लैब में 1,50,33,567 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है।

    आय सीमा FY2024-25 FY2025-26
    5 लाख तक 3,61,42,605 2 2,74,20,395
    5 लाख - 10 लाख 3,32,10,955 3 3,83,31,082
    10 लाख - 50 लाख 1,28,12,773 1 1,50,33,567
    50 लाख - 1 करोड़ 6,28,300 7,62,719
    1 करोड़ - 5 करोड़ 2,90,815 3,51,804
    5 करोड़ - 10 करोड़ 16,409 21,278
    10 करोड़ से ज्यादा 9,874 12,670

    50 लाख रुपये से 1 करोड़ तक वाले स्लैब में से 7,62,719 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। 1 करोड़ से 5 करोड़ तक वाले स्लैब में 3,51,804 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया।

    यह भी पढ़ें- नए साल पर नई ब्याज दरें, पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं में मिलता है सबसे ज्यादा रिटर्न; गारंटीड रिटर्न के साथ निवेश का मौका!