NSE IPO: आने वाला है एनएसई की आईपीओ? सेबी चीफ के बयान ने बढ़ाई हलचल; F&O और FPI पर भी कही बड़ी बात
सेबी के अध्यक्ष (SEBI Chief Tuhin Kanta Pandey) ने एनएसई के आईपीओ (NSE IPO) के जल्द आने के संकेत दिए हैं, जिससे बाजार में उत्साह है। उन्होंने डेरिवेटिव बाजार में खुदरा निवेशकों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई और विदेशी निवेशकों के भारत पर भरोसे को मजबूत बताया। निवेशकों की संख्या में भारी वृद्धि और बाजार पूंजीकरण में वृद्धि को उन्होंने सराहा।
नई दिल्ली| NSE IPO News: देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएसई (NSE) जल्द ही IPO लाने की तैयारी में है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे (SEBI Chief Tuhin Kanta Pandey) ने साफ संकेत दिए कि NSE का IPO अब ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "जब तक आप नहीं चाहते कि मेरा कार्यकाल छोटा हो, NSE का IPO जरूर लिस्ट होगा।" इस बयान के बाद बाजार में हलचल तेज हो गई है।
NSE का IPO पहली बार 2016 में प्रस्तावित हुआ था। उस समय 22% हिस्सेदारी बेचकर करीब 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। लेकिन सेबी से जरूरी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं मिलने की वजह से प्रक्रिया अटक गई थी। पांडे का बयान इस बात का संकेत है कि अब अटकी हुई बाधाएं दूर हो रही हैं।
सेबी चीफ ने डेरिवेटिव्स मार्केट पर जताई चिंता
एक कार्यक्रम के दौरान सेबी चीफ ने इक्विटी डेरिवेटिव्स, खासकर साप्ताहिक ऑप्शंस ट्रेडिंग (F&O) के बढ़ते जोखिम पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सेबी की स्टडी में सामने आया है कि रिटेल निवेशकों को F&O से भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि सेबी ने एक संतुलित और चरणबद्ध रणनीति अपनाई है, ताकि बाजार पर रोक ना लगे लेकिन निवेशकों का नुकसान भी कम हो। मई, जुलाई और अक्टूबर में कई नियम लागू किए जा चुके हैं। अब 1 दिसंबर से सिर्फ दो एक्सपायरी डे और एक दिन में केवल एक इंडेक्स की एक्सपायरी की व्यवस्था लागू होगी। हालांकि उन्होंने साफ कहा, "क्या हम बाजार को एक झटके में बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं।"
भारत में विदेशी निवेशकों पर भरोसा कायम
हाल ही में विदेशी निवेशकों द्वारा 4-5 अरब डॉलर की बिकवाली के बावजूद पांडे ने चिंता को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा अभी भी बहुत मजबूत है, क्योंकि उनका कुल निवेश 900 अरब डॉलर के करीब है। उन्होंने बताया कि निवेशक बेहतर रिटर्न के लिए पैसे इधर-उधर शिफ्ट करते रहते हैं।
निवेशकों की संख्या बढ़कर 13.5 करोड़ हुई
सेबी चीफ ने कहा कि 2018-19 में जहां 4 करोड़ निवेशक थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 13.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। मार्केट कैप भी GDP के 69% से बढ़कर 129% तक पहुंच चुका है। उन्होंने इसे निवेशकों के भरोसे और बाजार की मजबूती का प्रतीक बताया। साथ ही, सेबी चेयरमैन ने फर्जी फिनफ्लुएंसर्स के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा कंटेंट हटाने और हर महीने 5,000 गलत पोस्ट पर कार्रवाई का भी जिक्र किया।
