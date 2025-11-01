नई दिल्ली| NSE IPO News: देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएसई (NSE) जल्द ही IPO लाने की तैयारी में है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे (SEBI Chief Tuhin Kanta Pandey) ने साफ संकेत दिए कि NSE का IPO अब ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "जब तक आप नहीं चाहते कि मेरा कार्यकाल छोटा हो, NSE का IPO जरूर लिस्ट होगा।" इस बयान के बाद बाजार में हलचल तेज हो गई है।

NSE का IPO पहली बार 2016 में प्रस्तावित हुआ था। उस समय 22% हिस्सेदारी बेचकर करीब 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। लेकिन सेबी से जरूरी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं मिलने की वजह से प्रक्रिया अटक गई थी। पांडे का बयान इस बात का संकेत है कि अब अटकी हुई बाधाएं दूर हो रही हैं।

सेबी चीफ ने डेरिवेटिव्स मार्केट पर जताई चिंता एक कार्यक्रम के दौरान सेबी चीफ ने इक्विटी डेरिवेटिव्स, खासकर साप्ताहिक ऑप्शंस ट्रेडिंग (F&O) के बढ़ते जोखिम पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सेबी की स्टडी में सामने आया है कि रिटेल निवेशकों को F&O से भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि सेबी ने एक संतुलित और चरणबद्ध रणनीति अपनाई है, ताकि बाजार पर रोक ना लगे लेकिन निवेशकों का नुकसान भी कम हो। मई, जुलाई और अक्टूबर में कई नियम लागू किए जा चुके हैं। अब 1 दिसंबर से सिर्फ दो एक्सपायरी डे और एक दिन में केवल एक इंडेक्स की एक्सपायरी की व्यवस्था लागू होगी। हालांकि उन्होंने साफ कहा, "क्या हम बाजार को एक झटके में बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं।"