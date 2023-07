Motorola: भारत को निर्यात हब बनाएगी मोटोरोला, बिक्री में हुआ 56 फीसद का इजाफा

मोटोरोला के मार्केटिंग हेड शिवम रंजन ने कहा कि मोटोरोला के लिए भारत दुनिया के शीर्ष प्रमुख बाजारों में से है। कंपनी भारत में लगातार शोध से लेकर निर्माण सुविधा बढ़ाने तक में निवेश बढ़ा रही है। जनवरी-मार्च की तिमाही में जहां भारत के घरेलू हैंडसेट बाजार में 14 फीसद की गिरावट हुई थी वहीं मोटोरोला की बिक्री में 56 फीसद का इजाफा आया है।

मोटोरोला के लिए भारत दुनिया के शीर्ष प्रमुख बाजारों में से है।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। दुनिया की प्रमुख मोबाइल फोन निर्माता कंपनी एक बार फिर वैश्विक बाजार में छाने की मंशा रखती हैं और कंपनी की इस मंशा को मूर्त रूप देने में भारत की अहम भूमिका होगी। क्योंकि कंपनी मेड इन इंडिया के तहत इस लक्ष्य को हासिल करना चाहती है। यह बात मोटोरोला के मार्केटिंग हेड (एशिया प्रशांत) शिवम रंजन ने दी। वह कंपनी की फ्ललैगशिप रेजर स्मार्टफोन सीरीज में मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा और रेजर 40 लॉन्च करने के अवसर पर बात कर रहे थे। मोटोरोला की बिक्री में 56 फीसद का इजाफा रंजन ने बताया कि मोटोरोला के लिए भारत दुनिया के शीर्ष प्रमुख बाजारों में से है। हमारी कंपनी सौ फीसद मेड इन इंडिया के नारे पर चल रही है और इसके जरिए ही पूरी दुनिया के देशों को मोबाइल हैंडसेट निर्यात किया जा रहा है। वह बताते हैं कि कंपनी भारत में लगातार शोध से लेकर निर्माण सुविधा बढ़ाने तक में निवेश बढ़ा रही है। इसका असर बिक्री पर दिखाई दिया है। जनवरी-मार्च की तिमाही में जहां भारत के घरेलू हैंडसेट बाजार में 14 फीसद की गिरावट हुई थी वहीं मोटोरोला की बिक्री में 56 फीसद का इजाफा आया है। मोटोरोला भारत से कई देशों को मोबाइल हैंडसेट का निर्यात कर रही है।

Edited By: Shashank Mishra