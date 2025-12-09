Microsoft का सबसे बड़ा निवेश: PM मोदी से मिले नडेला का ऐलान, ट्रंप टैरिफ के बीच भारत आएंगे ₹1.57 लाख करोड़

नई दिल्ली| अमेरिकी टेक कंपनी माईक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला (Microsoft CEO Satya Nadella) ने भारत में 17.5 बिलियन डॉलर (1.57 लाख करोड़ रुपए) के निवेश का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। यह माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जिसका मकसद भारत की AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल स्किल्स और सॉवरेन कैपेबिलिटी को मजबूत करना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई 'inspiring conversation' का नतीजा बताया। उन्होंने लिखा कि यह निवेश भारत के AI-फर्स्ट भविष्य के लिए जरूरी आधार खड़ा करेगा। कंपनी सरकार के साथ मिलकर AI इकोसिस्टम, क्लाउड टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट पर काम करेगी।

Thank you, PM @narendramodi ji, for an inspiring conversation on India’s AI opportunity. To support the country’s ambitions, Microsoft is committing US$17.5B—our largest investment ever in Asia—to help build the infrastructure, skills, and sovereign capabilities needed for… pic.twitter.com/NdFEpWzoyZ — Satya Nadella (@satyanadella) December 9, 2025 देश की बढ़ती एआई क्षमता होगी मजबूत Microsoft का कहना है कि यह कदम भारत की तेजी से बढ़ती AI क्षमता को मजबूत करेगा और देश को वैश्विक टेक हब के रूप में आगे बढ़ाएगा। नडेला ने अपने पोस्ट में पीएमओ को भी टैग किया, जिससे पता चलता है कि कंपनी और सरकार के बीच लगातार सहयोग जारी है। यह निवेश ऐसे समय में आया है, जब दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां उभरते बाजारों में AI इन्फ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट पर तेजी से दांव लगा रही हैं। भारत इस वैश्विक रेस में एक मजबूत केंद्र के रूप में उभर रहा है, और Microsoft का यह बड़ा कदम इसे और गति देगा।