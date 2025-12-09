Language
    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:09 PM (IST)

    Microsoft CEO सत्या नडेला ने भारत में 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कौशल को मजबूत करने ...और पढ़ें

    Microsoft का सबसे बड़ा निवेश: PM मोदी से मिले नडेला का ऐलान, ट्रंप टैरिफ के बीच भारत आएंगे ₹1.57 लाख करोड़

    नई दिल्ली| अमेरिकी टेक कंपनी माईक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला (Microsoft CEO Satya Nadella) ने भारत में 17.5 बिलियन डॉलर (1.57 लाख करोड़ रुपए) के निवेश का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। यह माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जिसका मकसद भारत की AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल स्किल्स और सॉवरेन कैपेबिलिटी को मजबूत करना है।

    नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई 'inspiring conversation' का नतीजा बताया। उन्होंने लिखा कि यह निवेश भारत के AI-फर्स्ट भविष्य के लिए जरूरी आधार खड़ा करेगा। कंपनी सरकार के साथ मिलकर AI इकोसिस्टम, क्लाउड टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट पर काम करेगी।

    देश की बढ़ती एआई क्षमता होगी मजबूत

    Microsoft का कहना है कि यह कदम भारत की तेजी से बढ़ती AI क्षमता को मजबूत करेगा और देश को वैश्विक टेक हब के रूप में आगे बढ़ाएगा। नडेला ने अपने पोस्ट में पीएमओ को भी टैग किया, जिससे पता चलता है कि कंपनी और सरकार के बीच लगातार सहयोग जारी है।

    यह निवेश ऐसे समय में आया है, जब दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां उभरते बाजारों में AI इन्फ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट पर तेजी से दांव लगा रही हैं। भारत इस वैश्विक रेस में एक मजबूत केंद्र के रूप में उभर रहा है, और Microsoft का यह बड़ा कदम इसे और गति देगा।

    यह भी पढ़ें- बचपन की यादें ताजा करने मसूरी पहुंचे माइक्रोसाफ्ट CEO सत्या नडेला, पुराने स्कूल सीजेएम वेवरली का किया भ्रमण

    पीएम मोदी ने लिखा- दुनिया भारत को लेकर...

    पीएम मोदी ने सत्या नडेला के पोस्ट री-पोस्ट किया और लिखा कि, "एआई के मामले में दुनिया भारत को लेकर बहुत आशावादी है। सत्या नडेला जी के साथ बहुत उपयोगी चर्चा हुई। खुशी है कि भारत वह जगह बन रहा है जहां माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने जा रहा है। भारत का युवा इस अवसर का उपयोग करके नवाचार करेगा और एआई की ताकत का इस्तेमाल करके एक बेहतर देश बनाएगा।"

    ट्रंप को परेशान करेगा नडेला का कदम

    खास बात यह है कि सत्या नडेला ने यह ऐलान ऐसे वक्त किया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर भयंकर टैरिफ थोप रखा है। ऐसे में नडेला का यह कदम ट्रंप को परेशान कर सकता है।

