मारुति सुजुकी ने किया नई सहायक कंपनी बनाने का एलान, 'OSCOE' के गठन को दी मंजूरी; जानिए क्या काम करेगी ये कंपनी

नई दिल्ली। देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एक अहम एलान किया है। कंपनी के बोर्ड ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमर्शियल और टेक्नोलॉजी स्किल्स को बढ़ाने के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली एक नई सहायक कंपनी 'ओसामु सुजुकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (OSCOE) फाउंडेशन' के गठन को मंजूरी दे दी है।



यह फाउंडेशन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में जापानी विनिर्माण दर्शन और सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों को बढ़ावा देना है, ताकि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान दिया जा सके।

इस सहायक कंपनी में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी होगी। इसकी शुरुआती चुकता शेयर पूंजी (पेड-अप शेयर कैपिटल) ₹100,000 तय की गई है, जिसे ₹10 अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) वाले 10,000 इक्विटी शेयरों में बांटा गया है। इन शेयरों का सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से नकद (कैश) में किया जाएगा।