बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| L&T Q2 Results: देश की दिग्गज इंजीनियरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने दूसरी तिमाही (L&T Q2 Results) के नतीजों में झंडे गाड़ दिए। 30 सितंबर 2026 को खत्म हुई इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू दोनों ही रॉकेट की रफ्तार से भागे।

दूसरी तिमाही में L&T का शुद्ध मुनाफा (L&T Q2 Net Profit) 33% के बंपर उछाल के साथ 5,202 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं, कंपनी की कुल कमाई (L&T Q2 Revenue) भी 16% बढ़कर 78,750 करोड़ रुपए हो गई है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े नए ऑर्डर्स के हैं।