Pan Card चोरी होने पर कैसे करें डुप्लीकेट पैन के लिए अप्लाई, क्या है तरीका; देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

नई दिल्ली। पैन कार्ड, आज आधार कार्ड की तरह महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। पैसों से जुड़े हर काम में हमें पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर ऐसे में पैन कार्ड खो जाए, तो काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको पैन कार्ड खोने या चोरी होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आसानी से डुप्लीकेट पैन कार्ड बना सकते हैं।

डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले शिकायत करना जरूरी है। आप पैन कार्ड चोरी होने या खोने की रिपोर्ट पास के किसी पुलिस थाने में कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑनलाइन घर बैठे भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में कोई आपके पैन कार्ड का गलत प्रयोग ना कर पाएं।

इसके बाद आपको नए पैन कार्ड या डुप्लीकेट पैन कार्ड बनाने के लिए अप्लाई करना होगा।

कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई

स्टेप 1- डुप्लीकेट पैन कार्ड में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप 2- इसके बाद यहां आपको रि प्रिंट पैन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- फिर मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।

स्टेप 4- सभी जानकारी पूरी होने के बाद कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 5- फिर ओटीपी दर्ज करने के बाद, पेमेंट करना होगा।

स्टेप 6- पेमेंट के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 7- अंत में आपको एक रिसिप्ट भी मिलेगी। इसे संभाल कर रखें।

इस रिसिप्ट के जरिए आप भविष्य में स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही ये इस बात का सबूत भी है कि आपने डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है।

कैसे करें स्टेटस चेक?

अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका डुप्लीकेट पैन कार्ड कब-तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे आसानी से पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको NSDL की ही वेबसाइट पर जाना होगा। यहां मांगी गई डिटेल्स को दर्ज करें। ये डिटेल्स आपको रिसिप्ट में मिल जाएगी।