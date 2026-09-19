12 किलो चांदी, सोना... बाप्पा के दरबार में धनवर्षा; लालबागचा राजा को 3 दिनों में कितना मिला दान?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में मशहूर मुंबई के लालबागचा राजा गणपति मंडल को गणेश चतुर्थी के पहले तीन दिनों में लगभग ₹3.18 करोड़ का चढ़ावा मिला। इसमें भक्तों ने नकद, सोना, चांदी और विदेशी मुद्रा दान की। इस चढ़ावे में ₹1.9 करोड़ नकद शामिल थे, जो कुल दान का सबसे बड़ा हिस्सा है। भक्तों ने 647.47 ग्राम सोना भी दान किया, जिसकी कीमत लगभग ₹98.9 लाख है। सोने के दान में चूड़ियां और चेन जैसे गहने शामिल थे।

मंडल को 12,389 ग्राम चांदी भी मिली, जिसकी कीमत लगभग ₹30.35 लाख आंकी गई है। भेंट की गई चांदी की चीज़ों में पेन और नक्काशीदार क्रिकेट बैट शामिल थे, जो त्योहार के दौरान भक्तों द्वारा दी गई चीज़ों की विविधता को दर्शाते हैं।

मंडल में अमेरिकी डॉलर समेत विदेशी मुद्रा भी जमा की गई, जिससे चढ़ावे की कुल कीमत और बढ़ गई। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, ये आंकड़े लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की मैनेजिंग कमेटी ने जारी किए। सोने और चांदी की कीमत का आकलन उस समय के मौजूदा रेट के आधार पर किया गया। लालबागचा राजा मुंबई की सबसे मशहूर गणेश मूर्तियों में से एक है और हर साल 10 दिनों तक चलने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान यहां हजारों भक्त आते हैं। शहर और देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोग आशीर्वाद लेने और चढ़ावा चढ़ाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं।

लालबागचा राजा मुंबई के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सार्वजनिक गणेश मंडलों में से एक है और त्योहार के दौरान यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हफ़्ते की शुरुआत में अपने परिवार के साथ पंडाल का दौरा किया। अंबानी परिवार के सदस्यों के साथ-साथ शाहरुख़ खान, अबराम खान और रणवीर सिंह को भी पंडाल में देखा गया।