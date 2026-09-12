नई दिल्ली। जिंदल स्टील ने देश के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने स्टील प्लांट से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट स्टील स्लैग का 100% इस्तेमाल करके 1.85 किलोमीटर लंबी, चार-लेन वाली सड़क बनाई है। यह पूरी तरह से प्रोसेस्ड स्टील स्लैग से बनी दुनिया की सबसे लंबी सड़क है और इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है।

इस सड़क को बनाने में लगभग 2,00,000 टन प्रोसेस्ड स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया गया, जिससे 'वेस्ट टू वेल्थ' (कचरे से कमाई) का विज़न साकार हुआ। इससे प्राकृतिक पत्थर की खुदाई और माइनिंग पर निर्भरता खत्म हो गई है।

यह सड़क सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं बनाई गई है; इसे बहुत मज़बूत बनाया गया है ताकि यह ट्रकों जैसे भारी कमर्शियल वाहनों का भार झेल सके।

इस तरीके से पैसे और संसाधनों, दोनों की बचत होती है। आम सड़कों की तुलना में यह सड़क लगभग 35% पतली है और इसे बनाने में लागत में लगभग 40% की बचत हुई है।



CSIR और रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, जिंदल स्टील ने वैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे क्रशिंग, मेटल निकालना और ग्रेडिंग के जरिए इस स्लैग को रोड-ग्रेड एग्रीगेट में बदला और सड़क की सभी परतों में इसका इस्तेमाल किया, बेस से लेकर सबसे ऊपर की डामर (बिटुमेन) की परत तक। इस मटीरियल के कड़े एनवायरनमेंटल टेस्ट में सफल होने के बाद ही इसे मंज़ूरी दी गई।