Jagran BADLAV MSME Conclave Lucknow Edition- इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर इंडस्ट्री के दिग्गज करेंगे चर्चा

Jagran BADLAV MSME Conclave Lucknow Edition Know Latest Update उत्तर प्रदेश में MSMEs के विकास के लिए और इस सेक्टर में मौजूद संभावनाओं पर खास चर्चा के लिए Jagran New Media की ओर से Jagran BADLAV MSME Conclave के Lucknow Edition का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन 2 अगस्त को शाम 3 बजे लखनऊ के The Centrum होटेल में होगा।