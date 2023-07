Jagran BADLAV MSME Conclave के चीफ गेस्ट होंगे MSME मंत्री Rakesh Sachan, MSME नीतियों पर होगी खास चर्चा

इस आयोजन में MSMEs से जुड़े सभी जरूरी सेक्टर के एक्सपर्ट शामिल होंगे। MSMEs के लिए फंड रेज करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट इस कॉनक्लेव का हिस्सा बन MSMEs का मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ ही MSMEs के विकास में टेक्नोलॉजी के महत्व पर भी चर्चा की जाएगी। इस आयोजन में बैंकर्स भी हिस्सा ले रहे हैं जो MSMEs से जुड़े जरूरी मुद्दे पर मार्गदर्शन करेंगे।

jagran badlav msme conclave lucknow edition, Know all features about it

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने रोजगार के लिए MSMEs पर ही निर्भर है। खासतौर पर अगर बात उत्तर प्रदेश की की जाय तो राज्य में MSME सेक्टर के विकास को लेकर कई संभावनाएं हैं। सरकारी व गैरसरकारी नीतियों के कारण राज्य में इस सेक्टर का विकास भी काफी तेजी से हो रहा है। पिछले कुछ सालों में रोजगार सृजन के मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे सफल राज्य रहा है। और इस सफलता के पीछे का प्रमुख कारण है राज्य में MSME सेक्टर के क्रियान्वयन में सुधार। राज्य में सुधरते MSME सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इस सेक्टर की अपार संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए दैनिक जागरण के डिजिटल विंग Jagran New Media द्वारा Jagran BADLAV MSME Conclave के Lucknow Edition का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में MSME सेक्टर के विकास को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन बेहद खास रहने वाला है। विभिन्न इंडस्ट्री के लीडर्स, मेंटर, उद्यमी, नीति निर्देशक इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। यह आयोजन विभिन्न MSMEs के लिए बेहद आवश्यक रहने वाला है। Jagran BADLAV MSME Conclave के चीफ गेस्ट Jagran BADLAV MSME Conclave- Lucknow Edition में Chief Guest के रूप में श्री राकेश सचान, एमएसएमई, खादी ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन, कपड़ा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन में उनकी उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में MSME सेक्टर के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किये हैं। इसके अतिरिक्त इस आयोजन से Special Guest के रूप में श्री डीएस मिश्रा, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार जुड़ रहे हैं। इनके मार्गदर्शन से MSMEs को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकते हैं। Jagran BADLAV MSME Conclave- Lucknow Edition का आयोजन 2 अगस्त को शाम 3 बजे, लखनऊ में किया जाएगा। MSME के विकास के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मार्गदर्शन के अलावा इस आयोजन में नेटवर्किंग का भी बेहद खास मौका मिलने वाला है। ऐसे में इस आयोजन से डेलीगेट के रूप में जुड़ने व अधिक जानकारी के लिए विजिट करें- https://bit.ly/3K4J1to

Edited By: Priyanka Kumari