    तकिया-गद्दे समेत 6000+ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ला रही IPO, हर घर में यूज होता है इसका सामान; कितने करोड़ जुटाएगी?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:01 PM (IST)

    एक कंपनी, जो तकिए और गद्दे जैसे 6000 से अधिक उत्पाद बनाती है, जल्द ही आईपीओ जारी करने वाली है। कंपनी का सामान हर घर में इस्तेमाल होता है। इस आईपीओ के ज़रिये कंपनी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाएगी। निवेशकों की निगाहें इस आईपीओ पर टिकी हैं, क्योंकि कंपनी घरेलू उपयोग के सामान के बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है।

    नई दिल्ली| घर-घर में इस्तेमाल होने वाले मैट्रेस, तकिया, फर्नीचर समेत 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने वाली वेकफिट इनोवेशन्स (Wakefit Innovations) अब स्टॉक मार्केट में उतरने जा रही है। कंपनी ने 468 करोड़ रुपए जुटाने के लिए जून में सेबी (SEBI) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर दिया है। Wakefit भारत की सबसे बड़ी D2C होम और फर्नीचर कंपनी मानी जाती है।

    कंपनी का फोकस अब प्रीमियम कैटेगरी पर है। Wakefit ने बताया कि वह Wakefit Plus जैसे हाई-एंड प्रोडक्ट रेंज में तेजी से विस्तार कर रही है और पर्सनलाइज्ड मैट्रेस जैसे इनोवेशन पर काम जारी रहेगा। कंपनी का कहना है कि इसका उद्देश्य भारत के बढ़ते मिडल-टू-प्रीमियम होम सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करना है।

    5 साल में 5.59 लाख करोड़ तक पहुंचेगा कारोबार

    वेकफिट के DRHP के अनुसार, कंपनी का लक्ष्य गद्दों, फर्नीचर और होम फर्निशिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स में वैल्यू, डिजाइन और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। रेडसीर (RedSeer) की रिपोर्ट बताती है कि भारत का होम और फर्निशिंग मार्केट, जो 2024 में 2.8-3 लाख करोड़ रुपए का है, अगले 5 सालों में 11-13% CAGR से बढ़कर 5.2-5.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

    यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग में ऐसा क्या, जो 8वें में नहीं; 69 लाख पेंशनरों पर सबसे बड़ा विवाद क्या? समझें

    मैट्रेस मार्केट में टॉप-3 कंपनियों में शामिल है वेकफिट

    वेकफिट इस समय भारत के संगठित मैट्रेस बाजार में टॉप 3 कंपनियों में शामिल है। इसके साथ ही शीला फोम (Sheela Foam), ड्यूरोफ्लेक्स (Duroflex), पेप्स (Peps) और कम्फोर्ट ग्रिड (Comfort Grid) जैसी कंपनियां भी इस रेस में हैं।

    वेबसाइट और 100+ स्टोर्स पर बेचती है सामान

    कंपनी की एक बड़ी ताकत उसका D2C मॉडल है। वेकफिट अपने प्रोडक्ट खुद बनाती है और अपनी ही वेबसाइट, ऐप और पूरे भारत में फैले 100+ एक्सक्लूसिव स्टोर्स के जरिए बेचती है। इस मॉडल की वजह से कंपनी को इन्वेंट्री और सप्लाई चेन पर पूरा नियंत्रण रहता है। अधिकांश बिक्री भी अपने प्लेटफॉर्म से ही होती है।

    56 करोड़ की फंडिंग, मार्केट वैल्यू 6400 करोड़ पार

    वित्तीय रूप से, वेकफिट ने FY24 में 1017 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया, जो साल-दर-साल लगभग 24% ग्रोथ है। EBITDA में कंपनी ने 65 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया। नवंबर 2025 में मिली 56 करोड़ की फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 6408 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। बेंगलुरु की यह कंपनी अब आईपीओ के जरिये अपने बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है।

