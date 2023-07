Startup कंपनियों से दूरी बना रहे निवेशक, चार साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा निवेश

2023 की पहली छमाही में घरेलू स्टार्टअप को 3.8 अरब डालर का निवेश मिला है। यह पिछले साल की दूसरी तिमाही में मिले निवेश से 36 प्रतिशत कम है। बेंगलुरु दिल्ली एनसीआर और मुंबई भारत के प्रमुख स्टार्टटप शहर बने हुए हैं। कुल फंडिंग का 83 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं शहरों किए जाने वाले स्टार्टअप्स में आ रहा है। (जागरण फाइल फोटो)

स्टार्टअप में निवेश चार साल के सबसे निचले स्तर पर

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कैलेंडर वर्ष, 2023 की पहली छमाही में स्टार्टअप कंपनियों में पिछले चार वर्षों के दौरान सबसे कम निवेश हुआ। इस दौरान स्टार्टटप कंपनियों को मात्र 3.8 अरब डॉलर (298 सौदे) का फंड मिला। यह पिछले साल की दूसरी तिमाही में मिले 5.9 अरब डालर के निवेश से 36 प्रतिशत कम है। दरअसल, निवेशक स्टार्टअप में पैसा लगाने से पहले हर पहलू की जांच में अधिक समय ले रहे हैं, जिसके चलते निवेश में गिरावट आई है। प्राइस वाटरहाउस कूपर (पीडब्ल्यूसी) की रिपोर्ट के अनुसार वाल्यूम के लिहाज से देखें तो पहली छमाही में शुरुआती चरण में जो सौदे हुए वह कुल फंडिंग का 57 प्रतिशत थे। मूल्य के संदर्भ में बात करें तो प्रारंभिक चरण के सौदों ने कुल फंडिंग में 16 प्रतिशत का योगदान दिया, लेकिन यह आंकड़ा पिछले दो वर्षों की तुलना में सबसे कम था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली कुछ तिमाहियों के दौरान चुनौतीपूर्ण फंडिंग बाजार स्थितियों के बावजूद निवेशकों ने सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाली कंपनियों में अपने निवेश को दोगुना करके अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों के प्रति मजबूत समर्थन दिखाया है। इन शहरों से आए सबसे ज्यादा स्टार्टअप रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु, एनसीआर और मुंबई भारत के प्रमुख स्टार्टटप शहर बने हुए हैं। ये शहर स्टार्टअप फंडिंग 83 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली छमाही में चेन्नई को छोड़कर सभी शहरों में फंडिंग गतिविधि में गिरावट देखी गई। पीडब्ल्यूसी में पार्टनर अमित नावका ने कहा कि उद्यम पूंजीपतियों (वीसी) के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद स्टार्टअप फंडिंग में मंदी दिखाई दे रही है। भारत में सक्रिय वीसी फर्मों ने पिछले कुछ समय में नए फंड हासिल कए हैं। हम अगले कुछ महीनों में निवेश की गति बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा निवेश सेक्टर आधार पर SaaS,D2C,फिनटेक, ई-कॉमर्स बी2बी और ऑटो टेक कंपनियां निवेशकों की पसंद बनी हुई है। कैलेंडर वर्ष की पहली छिमाही में हुई कुल फंडिंग में से 89 प्रतिशत इन्हीं सेक्टरों में आई है।

