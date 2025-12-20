Indigo के इन यात्रियों को मिलेगा 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर, किस तारीख से होगा जारी?

आईएएनएस, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस महीने की शुरुआत में बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को अगले हफ्ते से 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर देगी।

वहीं कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि बजट एयरलाइन इंडिगो 26 दिसंबर को इस महीने की 3,4 और 5 तारीख को रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए की वैल्यू वाला ट्रैवल वाउचर देगी।

यह वाउचर प्रभावित यात्रियों को सरकारी नियमों के अनुसार दिए जाने वाले 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक के मुआवजे के अतिरिक्त होगा। सरकार ने इंडिगो को सख्खी के साथ कहा है कि वह इस बात को बिना पुख्ता करें कि सभी पात्र यात्रियों तक भुगतान्। बिना किसी देरी के पहुंचे।