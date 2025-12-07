IndiGo Crisis: यात्रियों को ₹610 करोड़ का रिफंड प्रोसेस, इंडिगो को सरकार की सख्त चेतावनी- बाकी तुरंत निपटाएं
IndiGo Flight Cancellations: इंडिगो उड़ानों में गड़बड़ी के चलते नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ₹610 करोड़ का रिफंड जारी किया है। सीईओ ने संचालन बहाल होने क ...और पढ़ें
IndiGo Flight Cancellations: इंडिगो की उड़ानों में पूरे देश में हो रही भारी गड़बड़ी के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि अब तक प्रभावित यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड प्रोसेस किया जा चुका है। मंत्रालय का यह अपडेट ऐसे समय आया है, जब मंगलवार से लगातार करीब एक हफ्ते तक बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल और देरी से चल रही हैं।
इधर, एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स (Indigo CEO) ने शनिवार को कहा कि इंडिगो ने अपने नेटवर्क का 95% संचालन बहाल कर लिया है और 10 से 15 दिसंबर के बीच सभी उड़ानें सामान्य तरीके से चलने लगेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि रविवार को इंडिगो करीब 1,650 उड़ानें ऑपरेट कर रही है।
एयरलाइन और सीईओ को शो-कॉज नोटिस
संकट बढ़ने के बाद मंत्रालय ने शनिवार को एयरलाइन और उसके सीईओ दोनों को शो-कॉज नोटिस जारी किया। नोटिस में पूछा गया कि आखिर प्रबंधन की विफलता के कारण हजारों यात्रियों की यात्रा क्यों प्रभावित हुई। इंडिगो को 24 घंटे में जवाब देने के लिए कहा गया है।
यात्री छूट और ऑटो रिफंड की व्यवस्था की
ऑपरेशनल दिक्कतों को देते हुए इंडिगो (Indigo) ने यात्रियों के लिए राहत के कई कदमों का ऐलान किया। एयरलाइन ने कहा कि जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई है, उनका रिफंड बिना किसी रिक्वेस्ट के सीधे वहीं भेज दिया जाएगा, जहां से भुगतान किया गया था। यात्रियों को न कोई फॉर्म भरना होगा, न अतिरिक्त जानकारी देनी होगी।
कैंसिलेशन, री-शेड्यूलिंग का शुल्क नहीं
इसके अलावा, 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों पर कैंसिलेशन या री-शेड्यूलिंग का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चाहे यात्री किसी भी कारण से अपनी यात्रा योजना बदलें, उन पर कोई फीस नहीं लगेगी। बयान के अंत में एयरलाइन ने यात्रियों से माफी मांगते हुए असुविधा स्वीकार की।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्देश दिया था कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर की रात 8 बजे तक निपटा दिए जाएं। साथ ही मंत्रालय ने चेतावनी दी कि यदि एयरलाइन प्रभावित यात्रियों से री-शेड्यूलिंग फीस वसूलती पाई गई, तो उसके खिलाफ नियामकीय कार्रवाई की जाएगी।
सरकार और इंडिगो दोनों की कोशिश है कि हालात जल्द सामान्य हों, ताकि यात्रियों को आगे किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े।
