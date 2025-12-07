IndiGo Crisis: यात्रियों को ₹610 करोड़ का रिफंड प्रोसेस, इंडिगो को सरकार की सख्त चेतावनी- बाकी तुरंत निपटाएं

IndiGo Flight Cancellations: इंडिगो की उड़ानों में पूरे देश में हो रही भारी गड़बड़ी के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि अब तक प्रभावित यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड प्रोसेस किया जा चुका है। मंत्रालय का यह अपडेट ऐसे समय आया है, जब मंगलवार से लगातार करीब एक हफ्ते तक बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल और देरी से चल रही हैं।

इधर, एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स (Indigo CEO) ने शनिवार को कहा कि इंडिगो ने अपने नेटवर्क का 95% संचालन बहाल कर लिया है और 10 से 15 दिसंबर के बीच सभी उड़ानें सामान्य तरीके से चलने लगेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि रविवार को इंडिगो करीब 1,650 उड़ानें ऑपरेट कर रही है।

एयरलाइन और सीईओ को शो-कॉज नोटिस संकट बढ़ने के बाद मंत्रालय ने शनिवार को एयरलाइन और उसके सीईओ दोनों को शो-कॉज नोटिस जारी किया। नोटिस में पूछा गया कि आखिर प्रबंधन की विफलता के कारण हजारों यात्रियों की यात्रा क्यों प्रभावित हुई। इंडिगो को 24 घंटे में जवाब देने के लिए कहा गया है।

कैंसिलेशन, री-शेड्यूलिंग का शुल्क नहीं इसके अलावा, 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों पर कैंसिलेशन या री-शेड्यूलिंग का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चाहे यात्री किसी भी कारण से अपनी यात्रा योजना बदलें, उन पर कोई फीस नहीं लगेगी। बयान के अंत में एयरलाइन ने यात्रियों से माफी मांगते हुए असुविधा स्वीकार की।