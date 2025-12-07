Language
    IndiGo Crisis: एअर इंडिया और Air India Express ने किराया कैप लगा दी राहत, अतिरिक्त उड़ानें भी; क्यों उठाया कदम?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    IndiGo Crisis: इंडिगो में चल रहे संकट के बीच, एअर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों को राहत देने के लिए किराया कैप लगा दी है। इसके साथ ही अत ...और पढ़ें

    IndiGo Crisis: एअर इंडिया और Air India Express ने किराया कैप लगा दी राहत, अतिरिक्त उड़ानें भी; क्यों उठाया कदम?

    IndiGo Crisis: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) में पिछले एक हफ्ते से चल रही भारी अव्यवस्था के बीच एअर इंडिया (Air India) और एअर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) ने यात्रियों को बड़ी राहत देने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। इंडिगो की लगातार उड़ानें रद्द होने और किराए में अचानक उछाल से देशभर के यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई थीं। ऐसी स्थिति में दोनों एयरलाइंस ने किराया कैप, फीस माफी और अतिरिक्त उड़ानें शुरू कर दी हैं ताकि फंसे हुए यात्रियों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।

    इंडिगो की उड़ानें हुईं लगातार प्रभावित

    पिछले छह दिनों में इंडिगो की सेवाएं नए क्रू रोस्टरिंग नियम, स्टाफ की कमी और सिस्टम दिक्कतों के कारण बिगड़ गईं। एयरलाइन ने पीक दिनों में 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द कीं और कई में लंबी देरी हुई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। ऑन-टाइम परफॉर्मेंस भी तेजी से गिरा, जिससे पूरा नेटवर्क दबाव में आ गया।

    किराए बढ़े, सरकार को करना पड़ा दखल

    इंडिगो की उड़ानें हटते ही सीटें कम हो गईं और यात्रियों को आखिरी समय की टिकटों पर भारी किराया चुकाना पड़ा। मामला बढ़ने पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 6 दिसंबर को सभी एयरलाइंस को फेयर कैप लगाने का आदेश दिया। एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस पहले ही 4 दिसंबर से घरेलू इकोनॉमी किराए पर कैप लगा चुके थे और अब सरकारी निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Indigo को सरकार की लास्ट वॉर्निंग: 7 दिसंबर तक रिफंड-क्लियर करो, सामान घर पहुंचाओ; वरना होगी सख्त कार्रवाई

    एअर इंडिया का बड़ा राहत पैकेज

    इंडिगो क्राइसिस के बीच एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने चेंज और कैंसिलेशन फीस पर एक बार की पूरी छूट दे दी है। 4 दिसंबर तक बुकिंग और 15 दिसंबर तक यात्रा पर यह लाभ मिलेगा। 8 दिसंबर तक यात्री डेट बदल सकते हैं या फुल रिफंड पा सकते हैं। दोनों एयरलाइंस ने अपने कॉल सेंटरों में स्टाफ बढ़ाया है, ताकि यात्रियों की बढ़ी हुई पूछताछ का जल्दी समाधान हो सके।

    अतिरिक्त सीटें और अपग्रेड भी शुरू

    यात्रियों को तेजी से मूव करने के लिए दोनों एयरलाइंस ने नेटवर्क में बदलाव करके अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराई हैं। कई मामलों में इकोनॉमी यात्रियों को फ्री अपग्रेड भी दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण रूट्स पर अतिरिक्त उड़ानें लगाई गई हैं और डिले बैगेज भी तेजी से क्लियर किया जा रहा है।

    नियमों की जांच और इंडिगो की सफाई

    DGCA ने इंडिगो से पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने की नौबत क्यों आई? एयरलाइन ने कहा है कि वह अंशांकित परिवर्तन (calibrated changes) के जरिए शेड्यूल सुधार रही है और फंसे यात्रियों को प्राथमिकता दे रही है।

    फिलहाल, यात्रियों को सलाह है कि इंडिगो की उड़ानों में शॉर्ट-नोटिस बदलाव संभव हैं, इसलिए ऑफिशियल चैनल ही चेक करें।

