रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची महंगाई, अक्तूबर में 0.25% रही रिटेल इंफ्लेशन की दर, 12 साल में पहली बार

नई दिल्ली। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए बड़ी राहत आई है। सरकार की ओर से 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की रिटेल महंगाई दर (Retail Inflation Rate) अक्टूबर में तेजी से घटकर 0.25 प्रतिशत पर आ गई, जो 201 से शुरू हुई करंट सीरीज में इसका सबसे निचला स्तर है, जबकि सितंबर में यह 1.54 प्रतिशत थी। महंगाई की दर में यह गिरावट खाद्य कीमतों में निरंतर नरमी के कारण आई है, जिसमें फूड इंडेक्स अक्टूबर में -5.02 प्रतिशत पर आ गया, जो पिछले महीने -2.3 प्रतिशत था। इस इंडेक्स में प्रमुख खाद्य पदार्थों और खाद्य वस्तुओं में व्यापक नरमी को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति औसतन 2.22 प्रतिशत रही है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि के लक्ष्य से काफ़ी नीचे है। इस नरमी को दर्शाते हुए, आरबीआई ने हाल ही में वित्त वर्ष 2026 के लिए मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को 3.1 प्रतिशत से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया है।