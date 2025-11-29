पीयूष गोयल ने गिनाई GDP ग्रोथ की बड़ी वजहें, कैसे सभी अनुमानों पीछे छोड़ बना रिकॉर्ड?
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार के सुधारात्मक उपायों से अर्थव्यवस्था में 8.2% की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसका निर्यात भी बढ़ रहा है। जीडीपी वृद्धि में सार्वजनिक निवेश, सेवाओं की मांग और औद्योगिक उत्पादन का योगदान रहा। सरकार इस प्रदर्शन से उत्साहित है।
नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए सरकार के उठाए गए अनेक कदमों और सुधारों की वजह से चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
गोयल ने कहा कि वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता के बावजूद देश का निर्यात भी अच्छी वृद्धि दर्ज कर रहा है। उन्होंने यहां सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय पदयात्रा में भाग लिया।
उन्होंने इस दौरान कहा, "8.2 प्रतिशत की यह वृद्धि सरकार के किए गए ढेर सारे सुधारात्मक उपायों को दर्शाती है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और कारोबार में सुगमता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।"
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था
गुजरात सरकार इस पदयात्रा का आयोजन करमसद से राज्य के नर्मदा जिले स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कर रही है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि दर उन दावों का खंडन करती है जो कुछ वर्गों द्वारा किए जा रहे थे, और यह दर्शाती है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। गोयल ने कहा, "हम निरंतर और मजबूत वृद्धि देखते रहेंगे।"
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान भारत के माल और सेवाओं के निर्यात ने भी उच्च वृद्धि दर्ज की है। अप्रैल-अक्टूबर अवधि में माल निर्यात मामूली 0.63 प्रतिशत बढ़कर 254.25 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 6.37 प्रतिशत बढ़कर 451.08 अरब डॉलर रहा। चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में सेवा निर्यात 237.55 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 216.45 अरब डॉलर था।
यह भी पढ़ें: रिकॉर्ड तोड़ 8.2% जीडीपी ग्रोथ, सारे अनुमानों को छोड़ा पीछे; PM मोदी बोले- ये रिफॉर्म्स का नतीजा
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 8.2% जीडीपी वृद्धि दर जो अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% थी। मजबूत सार्वजनिक निवेश, सेवाओं की मांग, औद्योगिक उत्पादन और उपभोग के कारण बढ़ी, तथा निम्न आधार से भी इसमें मदद मिली। दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में 9.1% की वृद्धि हुई, जबकि निर्माण क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दूसरी तिमाही के प्रदर्शन को "बहुत उत्साहजनक" बताया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुधारों, उपभोग की गति और राजकोषीय समेकन के कारण भारत वैश्विक विकास में अग्रणी बना हुआ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।