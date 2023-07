Indian Rupee vs Dollar: डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया, 4 पैसे की दर्ज हुई गिरावट

आज शुक्रवार 21 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट आई। डॉलर के मुकाबले रुपया उस दिन चार फीट गिरकर 81.97 रुपये (प्रारंभिक) पर बंद हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक यह गिरावट अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने और विश्व बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती के कारण आई। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि बाजार में गिरावट से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।

Indian Rupee vs Dollar: Rupee weakens against dollar, recorded a decline of 4 paise

Your browser does not support the audio element.