Indian Rupee vs Dollar: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सपाट रहा रुपया

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया स्थिर कारोबार कर रहा था। आज रुपया 82.02 पर कारोबार कर रहा है। सपाट रहा रुपया आज विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 82.05 पर कमजोर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 82.01 से 82.07 के सीमित दायरे में रहा। सुबह 9.40 बजे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.02 पर कारोबार कर रही थी। ये बुधवार को 82.03 के अंतिम बंद के मुकाबले सिर्फ 1 पैसे की बढ़त दर्शाता है। गुरुवार को विदेशी मुद्रा बाजार बकरीद के अवसर पर बंद था। डॉलर हुआ कमजोर डॉलर सूचकांक में ग्रीनबैक की ताकत का अनुमान लगाया जा सकता है। डॉलर 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 103.28 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, वैश्विक कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.40 प्रतिशत बढ़कर 74.64 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) ने बुधवार को पूंजी बाजार में शुद्ध खरीदार थे। एफआईआई ने 12,350 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। भारतीय शेयर बाजार का हाल आज शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 64,414.84 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया और निफ्टी 19,108.20 अंक के शिखर पर पहुंच गया। बुधवार को सेंसेक्स 499.39 अंक या 0.79 प्रतिशत की बढ़त के साथ 63,915.42 के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। वहीं,एनएसई निफ्टी भी 154.70 अंक यानी 0.82 फीसदी की बढ़त के साथ 18,972.10 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ था।

