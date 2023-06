Indian Rupee vs Dollar: डॉलर के मुकाबले टूटा रुपया, 2 पैसे गिरकर बंद हुई भारतीय करेंसी

डॉलर के मुकाबले आज रुपया कमजोर होकर बंद हुआ। रुपया आज 2 पैसे फिसलकर 82.04 पर बंद हुआ। आज डॉलर इंडेक्स 0.12 प्रतिशत मजबूत हुआ है। इस आर्टिकल में हम आपको बता रहे हैं कि रुपये में गिरावट के कारण है। आज शेयर बाजार के दोनों सूचकांक अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुए। जानिए आज क्या है 1 डॉलर की कीमत

Indian Rupee vs Dollar: Rupee broken against dollar, Indian currency closed down by 2 paise

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: बुधवार को आज अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में मजबूती और डॉलर में तेजी के बीच रुपया फिसलकर 82.04 (अनंतिम) पर बंद हुआ। आज 1 डॉलर की कीमत 82.05 रुपये है। इस वजह से ज्यादा नहीं गिरा रुपया विश्लेषकों के मुताबिक रुपया में ज्यादा गिरावट के पीछे शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और स्टॉक मार्केट में रही रिकॉर्ड तोड़ तेजी रही। इंटरबैंक फॉरेंन एक्सचेंज में रुपया 82.00 पर मजबूत खुला और बाद में शुरुआती कारोबार में 81.97 के उच्च स्तर पर पहुंच गया लेकिन उच्च स्तर पर बना नहीं रहा। अंत में रुपया एक दिन के निचले स्तर 82.06 प्रति डॉलर पर आ गया। रुपया 82.04 (अनंतिम) पर बंद हुई, जो पिछले बंद के मुकाबले 2 पैसे की कमजोर हुई है। मंगलवार को रुपया 82.02 पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स हुआ मजबूत डॉलर की 6 करेंसी के साथ ताकत दिखाने वाला डॉलर इंडेक्स आज 0.12 प्रतिशत मजबूत होकर 102.62 पर पहुंच गया। आपको बाता दें कि आज कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क क्रूड 0.69 प्रतिशत चढ़कर 72.76 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार में रही तेजी स्टॉक मार्केट में, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स रिकॉर्ड 64,000 अंक पर पहुंच गया, और अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में तेजी और ताजा विदेशी फंड प्रवाह के बीच इंट्रा-डे कारोबार में निफ्टी 19,000 के शिखर पर पहुंच गया। सेंसेक्स 499.39 अंक या 0.79 प्रतिशत की बढ़त के साथ 63,915.42 के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 154.70 अंक यानी 0.82 फीसदी की बढ़त के साथ 18,972.10 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने कल यानी मंगलवार को पूंजी बाजार में शुद्ध खरीदार थ। उन्होंने 2,024.05 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

