Indian Rupee vs Dollar: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया, 5 पैसे की बढ़त

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Indian Rupee vs Dollar: बुधवार के शुरूआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत होकर 81.97 पर पहुंचा है। रुपये की यह मजबूती विदेशी पूंजी प्रवाह और घरेलू इक्विटी में बढ़त के कारण दर्ज की गई है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा दो पैसे की बढ़त के बाद 82 पर खुली। शुरुआती कारोबार में मुद्रा 82.01 से 81.97 के सीमित दायरे में रही। रुपये की मजबूती पर विश्लेषकों का क्या कहना है? सुबह 9.35 बजे की बात करें तो रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.97 पर कारोबार कर रहा था। यह स्तर 82.02 के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 5 पैसे के इजाफे को दिखा रहा था। विश्लेषकों की मानें तो रुपये की धारणा को बढ़ावा मिलने की वजह इक्विटी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और वैश्विक बाजारों में अमेरिकी डॉलर में रातोंरात गिरावट है। डॉलर की क्या है स्तिथि? छह मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले ग्रीनबैक की ताकत का अनुमान लगाने वाले डॉलर सूचकांक की बात करें तो यह 102.58 पर लगभग सपाट था। वैश्विक कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की बात करें तो यह 0.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर रहा। यह बढ़कर 72.76 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। शेयर बाजार का शुरुआती कारोबार कैसा है? घरेलू इक्विटी बाजार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 199.06 अंक या 0.31 प्रतिशत बढ़कर 63,615.09 अंक पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी की बात करें तो यह 62.75 अंकों की बढ़ोतरी के बाद 18,880.15 स्तर पर पहुंच गया है। एक्सचेंज डेटा के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक कल पूंजी बाजार में शुद्ध खरीदार के रूप में दिखे। बता दें, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मंगलवार के कारोबारी दिन 2,024.05 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

Edited By: Shivani Kotnala