Indian Rupee vs Dollar: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किंग साबित हुआ रुपया, 33 पैसे की जबरदस्त बढ़त

बेंचमार्क सूचकांकों की तेजी से उत्साहित होकर भारतीय रुपये ने भी आज जबरदस्त छलांग लगाई। दिन के कारोबार में आज बाजार निवेशकों के उत्साह से गुलजार है। एचडीएफसी के साथ विलय पर एचडीएफसी बैंक को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी बैंक का 100 प्रतिशत स्वामित्व सार्वजनिक शेयरधारकों के पास होगा और एचडीएफसी के मौजूदा शेयरधारकों के पास बैंक का 41 प्रतिशत स्वामित्व होगा।

Indian Rupee rises 33 paise against US dollar in early trade

Your browser does not support the audio element.

मुंबई, बिजनेस डेस्क। विदेशी फंड्स के निरंतर प्रवाह और बेंचमार्क सूचकांकों के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचने के कारण घरेलू इक्विटी में तेजी से सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसे बढ़कर 81.77 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा में, घरेलू इकाई डॉलर के मुकाबले 82.01 पर खुली और फिर 81.77 पर पहुंच गई, जो पिछले बंद के मुकाबले 33 पैसे की बढ़त दर्शाता है। शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 82.10 पर बंद हुआ। क्या है रुपये में मजबूती की वजह विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि महत्वपूर्ण विदेशी फंड प्रवाह और सकारात्मक व्यापक आर्थिक संकेतकों के कारण रुपया सकारात्मक रुख पर कारोबार कर रहा है। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा कहा कि दिन के दौरान रुपये के 81.90 से 82.20 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। रुपया उपरोक्त सीमा में बना रहेगा, क्योंकि भारत का मैक्रो डेटा अधिकांश अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर है। एफपीई का भरोसा कायम विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जून में भारतीय इक्विटी में 47,148 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो 10 महीनों में सबसे अधिक निवेश है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू होने के बाद से चौथी बार जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जो जून में 12 प्रतिशत बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। इस बीच, डॉलर सूचकांक, जो छह मुद्राओं के मुकाबले ग्रीनबैक की ताकत का अनुमान लगाता है, 0.05 प्रतिशत बढ़कर 102.96 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.07 प्रतिशत बढ़कर 75.46 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था कैसा है बाजार का हाल घरेलू इक्विटी बाजार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 385.17 अंक या 0.60 प्रतिशत बढ़कर 65,103.73 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। व्यापक एनएसई निफ्टी भी 112.35 अंक या 0.59 प्रतिशत बढ़कर 19,301.40 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को पूंजी बाजार में शुद्ध खरीदार बने रहे, क्योंकि उन्होंने 6,397.13 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

Edited By: Siddharth Priyadarshi