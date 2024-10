Indian Railways: दीवाली-छठ में चाहिए कन्फर्म टिकट तो अपनाएं ये ट्रिक, खुद भारतीय रेलवे ने दी है ये सुविधा

How to get Confirmed Train Ticket फेस्टिव सीजन में कन्फर्म ट्रेन टिकट पाना मुश्किल हो जाता है। लोग महीनों पहले से ही टिकट बुक कर देते हैं। ऐसे में उन लोगों को कन्फर्म टिकट नहीं मिलती है जो लास्ट मूमेंट पर टिकट बुक करते हैं। इन स्थिति में भी कन्फर्म टिकट पाने के लिए भारतीय रेलवे यात्रियों को विकल्प योजना की सुविधा देता है।