मेमोरी लागत और रुपये की कमजोरी का असर, 32% बढ़ी 10 हजार रुपये से कम दाम वाले स्मार्टफोन की कीमत

एजेंसी, नई दिल्ली। साल 2026 की पहली छमाही में देश में मोबाइल फोन की कीमतें 16 प्रतिशत बढ़ गई हैं। इसका मुख्य कारण मेमोरी की लागत में बढ़ोतरी है। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, रुपये की कमजोरी के कारण इम्पोर्ट किए गए कंपोनेंट महंगे हो गए हैं, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

रिसर्च फर्म का कहना है कि पूरे वर्ष के दौरान कुल स्मार्टफोन बाजार में दो अंकों की गिरावट आने की उम्मीद है। दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून 2026) के दौरान देश में औसत स्मार्टफोन बिक्री मूल्य रिकार्ड 318 डालर रहा है। 10 हजार रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन की कीमत में औसतन 32 प्रतिशत की सबसे तेज वृद्धि देखी गई, जबकि इस श्रेणी में थोक बिक्री में वार्षिक आधार पर 65 प्रतिशत की सबसे अधिक गिरावट आई है। 10-15 हजार रुपये मूल्य वाले स्मार्टफोन की बिक्री में 20 प्रतिशत की गिरावट रही है।