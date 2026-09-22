भारत के निशाने पर फिर आया चीन, ग्लाइसिन-CPVC के आयात की डंपिंग-रोधी जांच शुरू की; लपेटे में दक्षिण कोरिया भी

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत ने चीन से ग्लाइसिन के आयात के खिलाफ डंपिंग-रोधी जांच शुरू की है। ग्लाइसिन का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ के रूप में और दवा उद्योग में एक घटक के तौर पर किया जाता है।

वाणिज्य मंत्रालय के तहत व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि यह जांच घरेलू विनिर्माता एविड ऑर्गेनिक्स की शिकायत पर शुरू की गई है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि चीन से डंप किए जाने वाले आयात से उसे गंभीर नुकसान हो रहा है। कंपनी ने इन आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

डीजीटीआर करेगा जांच डीजीटीआर यह जांच करेगा कि संबंधित उत्पाद को सामान्य कीमत से कम कीमत पर भारत में बेचा गया है या नहीं, ऐसी डंपिंग कितनी हुई है और इसका घरेलू उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है। डंपिंग से घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पाए जाने पर डीजीटीआर आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश कर सकता है। हालांकि, शुल्क लगाने पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय करता है। दक्षिण कोरिया से आयातित CPVC के खिलाफ भी जांच शुरू एक अन्य अधिसूचना में डीजीटीआर ने कहा कि चीन और दक्षिण कोरिया से आयात होने वाले क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (CPVC) रेजिन पर लगाए गए डंपिंग रोधी शुल्क को दरकिनार किए जाने के आरोपों की जांच शुरू की गई है।