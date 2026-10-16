Petrol-Diesel पर सरकार का बड़ा फैसला! बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, अब आपको भी महंगा मिलेगा तेल?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल (Petrol-Diesel Price Today) के निर्यात पर लगने वाले टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले के तहत पेट्रोल पर निर्यात ड्यूटी 50 पैसे से बढ़ाकर ₹2.50 प्रति लीटर यानी पांच गुना कर दी है, जबकि डीजल पर इसे ₹16 से घटाकल ₹8.50 प्रति लीटर कर दिया गया है, जिससे डीजल कंपनियों को राहत जरूर मिली है। ये नई दरे 16 अक्टूबर यानी कि आज से ही लागू होंगी।

आप पर क्या होगा असर? अगर आप सोच रहे हैं कि इस बदलाव से आपके शहर में पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, तो राहत की बात ये है कि घरेलू बाजार में ईंधर की कीमतों पर इसका कोई सीधा असर नहीं होगा। सरकार ने बदलाव सिर्फ विदेश भेजे जाने वाले पेट्रोल-डीजल पर किया है, न कि देश में आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बिकने वाले ईंधन पर। हालांकि, पेट्रोल पंप पर कीमतें आगे बढ़ेंगी या घटेंगी, ये पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम और विदेशी करंसी के उतार-चढ़ाव पर ही निर्भर करेगा।

कंपनियों पर होगा असर? सरकार के इस नियम से कंपनियों पर असर हो सकता है। क्योंकि पेट्रोल पर एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ाया गया है तो विदेश में पेट्रोल बेचने वाली रिफाइनरी कंपनियों और कारोबारियों के मुनाफे में कुछ कमी आ सकती है। वहीं डीजल की बात करें, तो पर टैक्स कम होने की वजह से डीजल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को पहले के मुकाबले काफी राहत मिलेगी।